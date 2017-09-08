Россия и Япония определят проекты по ликвидации последствий на "Фукусиме"

8 сентября 2017, 17:48
Рубрика: В мире
Метки: КАТАСТРОФА В ЯПОНИИ 2011, АЭС
Россия ожидает, что до конца года будут определены конкретные совместные проекты с Японией по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наращивается кооперация в сфере мирного атома. Ожидаем, что до конца года будут определены конкретные совместные проекты по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме", — заявил Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Источник: РИА Новости
15.03.2011 г. Пожар на "Фукусиме-1" потушен