РусГидро присоединяется к Глобальному договору ООН

8 сентября 2017, 09:56
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
В рамках Восточного экономического форума РусГидро подписало и направило в адрес Генерального секретаря Организации Объединенных Наций письмо-обязательство с выражением поддержки крупнейшей инициативы ООН для бизнеса в сфере устойчивого развития - Глобального договора (ГД ООН) – и его десяти принципов в сфере прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей среды и противодействия коррупции.
Подготовка решения о вступлении и письма-обязательства осуществлялось при содействии российской сети Глобального договора (с 2016 года действует в формате Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора»), председателем которой с 2013 года является Внешэкономбанк. Направление письма с публичным подтверждением взятых на себя обязательств в адрес Генерального секретаря ООН считается ключевым этапом присоединения компании к Глобальному договору ООН.
В соответствии с условиями Глобального договора ООН ПАО «РусГидро» обязуется руководствоваться в своей деятельности не только принципами ГД ООН, но Целями устойчивого развития ООН до 2030 года, а также на ежегодной основе предоставлять Сообщение о прогрессе (СОП) в форме отчета о корпоративной социальной ответственности, подготовленного в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI), которое будет включать заявление Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро», подтверждающее приверженность принципам Глобального договора.
РусГидро, как один из крупнейших производителей безуглеродной электроэнергии, стремится к лидерству в области устойчивого развития. Деятельность Компании в производственной и социальной сферах получила высокую оценку как на национальном, так и на международном уровне. В январе 2017 года ПАО «РусГидро» было включено в индекс FTSE4GOOD Emerging Index, объединяющий крупнейшие предприятия развивающихся рынков – лидеров в области устойчивого развития. Компания получила награду в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития» конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» за 2016 год.