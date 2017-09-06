"Швабе" расширил список партнеров на "Армии-2017"

Холдинг «Швабе» провел ряд встреч с иностранными делегациями и подписал серию соглашений о взаимодействии в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017». Одним из важных итогов мероприятия станет создание новых высокотехнологичных продуктов в предстоящей перспективе.



В рамках форума интерес к экспозиции холдинга проявили представители стран Ближнего Востока, Африки, Южной Америки и других регионов. В числе ключевых состоялось более десяти встреч с российскими и зарубежными компаниями по вопросам экспорта и совместной разработки продукции. Согласно подписанным соглашениям, в 2017-2018 годах появятся первые образцы новых совместных продуктов – линейка прицелов для гражданского и боевого стрелкового оружия, инновационные транспортные средства и другая техника.



«Насыщенная деловая программа форума позволила холдингу укрепить существующее партнерство, а также открыть новые перспективы для развития. Продуктивными стали, в частности, переговоры с Индией, Израилем и другими странами. В будущем на этой почве будут реализованы значимые для обороны и гражданской сферы проекты. Вместе с тем уже сегодня можно говорить об увеличении объема экспорта в обозримом будущем», – отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.



На своем стенде холдинг принял ряд российских и иностранных официальных лиц. Одним из первых с экспозицией «Швабе» ознакомился глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Министры осмотрели образцы перископических и тепловизионных прицелов для противотанковых ракетных комплексов «Метис» и «Корнет-Э», а также первую отечественную SWIR-камеру. Камеру коротковолнового ИК-диапазона спектра, способную обнаруживать замаскированные объекты, также опробовал в действии министр обороны Ганы Доминик Адуна Бинигаб Нитивул. В свою очередь заместитель министра обороны Боливии Фелипе Эдуардо Васкес Мойа осмотрел прицельную технику для стрелкового оружия и объектов бронетанковой техники.



Кроме того, экспозицию «Швабе» также посетил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков. В частности, он ознакомился с техническими особенностями и конкурентными преимуществами нового тепловизионного прицела ПТ-8, а также выразил заинтересованность в сотрудничестве с новосибирским предприятием холдинга в области оружейной оптики.



В ходе форума «Армия-2017» холдинг заключил соглашение с концерном «Калашников» о сотрудничестве в области разработки линейки прицелов для стрелкового оружия бренда. Кроме того, было подписано соглашение между заводом «Швабе» и одним из ведущих в России поставщиков магнитных материалов группой компаний AMT&C о совместной разработке ряда транспортных средств и внедрении инновационных технологий в производство техники. Наряду с этим состоялось подписание соглашения о партнерстве с банком ВТБ24 и физическим факультетом МГУ.



Напомним, на форуме «Армия» холдинг представил свыше ста приборов и комплексов оборонного назначения, в том числе новинки и стоящие на вооружении российской армии.