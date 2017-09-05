СКС SUPRLAN SYSTEM - технологичность, надежность, скорость

8 сентября 2017, 09:45
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР, SUPRLAN
Компания SUPR вводит в ассортимент товары для построения полномасштабной структурированной кабельной системы – СКС SUPRLAN SYSTEM.
СКС SUPRLAN SYSTEM предназначена для создания универсальной информационной проводки в отдельных офисных зданиях и их комплексах на общей территории. Решения SUPRLAN SYSTEM без ограничений могут быть использованы и в других областях: жилые здания, медицинские учреждения, офисные зоны промышленных предприятий, учебные заведения и т.д.
СКС SUPRLAN SYSTEM ориентирована на массового потребителя. При правильном выполнении монтажа системы обеспечивается заметное превышение получаемых характеристик над требованиями базовых стандартов.
Техническая поддержка, наличие емкого склада компонентов для построения системы, курсы по обучению проектировщиков и монтажников – все это гарантирует инсталляторам высокую эффективность реализации проектов.
*Ожидаемая дата старта продаж СКС SUPRLAN SYSTEM – 2 октября 2017 года.