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СКС SUPRLAN SYSTEM - технологичность, надежность, скорость

СКС SUPRLAN SYSTEM - технологичность, надежность, скорость

8 сентября 2017, 09:45
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР, SUPRLAN

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Компания SUPR вводит в ассортимент товары для построения полномасштабной структурированной кабельной системы – СКС SUPRLAN SYSTEM.

СКС SUPRLAN SYSTEM предназначена для создания универсальной информационной проводки в отдельных офисных зданиях и их комплексах на общей территории. Решения SUPRLAN SYSTEM без ограничений могут быть использованы и в других областях: жилые здания, медицинские учреждения, офисные зоны промышленных предприятий, учебные заведения и т.д.

СКС SUPRLAN SYSTEM обладает рядом полезных характеристик:

  • полностью соответствует требованиям действующих редакций стандартов ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568 и EN-50173 на информационную кабельную систему офисных зданий;
  • срок службы 25 лет и более;
  • может быть реализована в неэкранированном и экранированном вариантах;
  • обеспечивает наивысший уровень пожарной безопасности;
  • простота проектирования;
  • удобство монтажа;
  • высококлассная техническая поддержка;
  • позволяет достигать высоких качественных показателей с минимальными затратами;
  • возможность постановки на гарантию. 

СКС SUPRLAN SYSTEM ориентирована на массового потребителя. При правильном выполнении монтажа системы обеспечивается заметное превышение получаемых характеристик над требованиями базовых стандартов.

Техническая поддержка, наличие емкого склада компонентов для построения системы, курсы по обучению проектировщиков и монтажников – все это гарантирует инсталляторам высокую эффективность реализации проектов.

*Ожидаемая дата старта продаж СКС SUPRLAN SYSTEM – 2 октября 2017 года.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО СУПР

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