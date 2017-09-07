Специалисты МРСК Северо-Запада выявили в Вологодской области хищение электроэнергии на сумму более 2,5 миллионов рублей

Специалисты служб безопасности и учета электроэнергии филиала МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») выявили три факта хищения электрической энергии на сумму 2 558 083,45 рублей.



Первый факт безучетного потребления электричества был зафиксирован в п. Непотягово, Вологодского района. Так, директор строительной компании самовольно подключился к ВЛ, которая входит в зону ответственности сетевой организации. Ущерб филиалу «Вологдаэнерго» от бездоговорного подключения и потребления электроэнергии составил 1 578 984,53 рублей, который в настоящее время не погашен. Возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, проводятся следственные действия. Кроме того, принимаются меры об аресте имущества, на которое будет налагаться взыскание ущерба.



Остальные два факта бездоговорного потребления электроэнергии касаются физических лиц. Жительницы Сокола и Вологды, имея участки в одноименных районах, произвели самовольное подключение к сетям филиала. Суммы по потребленному электричеству составили 254 042 рублей и 725 057 рублей соответственно. По обоим инцидентам в органы полиции направлено заявление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по п. «Б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Процессуальное решение на сегодняшний день не принято. Готовится иск в суд.



Всего с начала года специалисты Вологдаэнерго выявили 424 случая воровства электроэнергии.



Отметим, что МРСК Северо-Запада проводит активную работу по снижению потерь электроэнергии и противодействию незаконному энергопотреблению во всех регионах ответственности. Энергетики напоминают: хищение электроэнергии преследуется по закону. В соответствии с действующим законодательством РФ оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10-15 тысяч рублей; на должностных лиц - 30-80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - 100 000-200 000 рублей. Кроме того, нарушителю придется оплатить и полученную незаконно электроэнергию. При крупных размерах хищения потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.



Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и представляет угрозу для жизни.



Во всех филиалах МРСК Северо-Запада действуют телефоны доверия, позвонив по которым, можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса. Работает бесплатная «горячая линия» 8-800-333-02-52.По каждому сигналу специалисты МРСК Северо-Запада проводят проверку и, при необходимости, направляют материалы в правоохранительные органы. Анонимность звонка гарантируется.