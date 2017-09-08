 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Свыше 13 миллионов рублей составил ущерб от хищения электроэнергии в Чеченской Республике с начала года

Свыше 13 миллионов рублей составил ущерб от хищения электроэнергии в Чеченской Республике с начала года

8 сентября 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

Обсудить на форуме

102 просмотра

В ходе масштабных рейдовых мероприятий, проведенных специалистами отдела безопасности АО «Чеченэнерго» совместно с представителями правоохранительных органов, в августе 2017 года выявлено 110 фактов безучетного потребления электрической энергии (подключения к сетям в обход счетчика) на сумму 277 тыс. 208 руб. Весь объем похищенной электроэнергии включен в полезный отпуск. По словам заместителя начальника отдела безопасности АО «Чеченэнерго» Адама Сербиева, всего с начала года энергетики выявили 479 фактов безучетного потребления электроэнергии на сумму 13 млн 169 тыс. 709 руб.

Помимо этого, в августе составлено 15 актов бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 221 тыс. 411 руб. Всего же с начала года специалисты составили 31 акт на сумму 758 тыс. 345 руб. Сейчас ведется работа по заключению договоров энергоснабжения с нарушителями.

Борьба с хищениями электроэнергии является одним из приоритетных направлений в работе Общества. По словам специалистов, незаконное пользование электроэнергией не только приносит ущерб компании, но и приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроэнергии у добросовестных потребителей. В результате нарушения работы сетевого оборудования могут происходить короткие замыкания, а это, как известно, самая распространенная причина пожаров.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!