Свыше 13 миллионов рублей составил ущерб от хищения электроэнергии в Чеченской Республике с начала года

8 сентября 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В ходе масштабных рейдовых мероприятий, проведенных специалистами отдела безопасности АО «Чеченэнерго» совместно с представителями правоохранительных органов, в августе 2017 года выявлено 110 фактов безучетного потребления электрической энергии (подключения к сетям в обход счетчика) на сумму 277 тыс. 208 руб. Весь объем похищенной электроэнергии включен в полезный отпуск. По словам заместителя начальника отдела безопасности АО «Чеченэнерго» Адама Сербиева, всего с начала года энергетики выявили 479 фактов безучетного потребления электроэнергии на сумму 13 млн 169 тыс. 709 руб.
Помимо этого, в августе составлено 15 актов бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 221 тыс. 411 руб. Всего же с начала года специалисты составили 31 акт на сумму 758 тыс. 345 руб. Сейчас ведется работа по заключению договоров энергоснабжения с нарушителями.
Борьба с хищениями электроэнергии является одним из приоритетных направлений в работе Общества. По словам специалистов, незаконное пользование электроэнергией не только приносит ущерб компании, но и приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроэнергии у добросовестных потребителей. В результате нарушения работы сетевого оборудования могут происходить короткие замыкания, а это, как известно, самая распространенная причина пожаров.