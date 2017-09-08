Управляющая компания ЧЭСК готовит дома Новочебоксарска к зиме

8 сентября 2017, 16:37
Рубрика: Энергетика
Метки: ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОЗП-2017-2018
АО «Чувашская энергосбытовая компания» (дочернее общество АО «ЭСК РусГидро») в качестве управляющей компании готовит 48 обслуживаемых многоквартирных домов Новочебоксарска к отопительному сезону 2017/2018 годов.
К настоящему моменту во всех домах проведены работы по промывке систем отопления и опрессовке. Полностью завершена ревизия запорной арматуры. Также во всех домах прошла проверка режимов работы тепловых узлов и надежности теплоснабжения жителей.
Специалистами УК заменены ветхие участки и элементы внутренних инженерных систем домов, в т.ч. 47 погонных метров труб холодного водоснабжения, 28 пог. м труб горячего водоснабжения, 166 пог. м труб водоотведения, 20 пог. м труб отопления, а также 5 задвижек и 74 вентиля. Для обеспечения надежного электроснабжения обновлены 10 пог. м электропроводки и 27 трансформаторов тока в ВРУ.
В целях экономии потребляемых энергоресурсов заменены 2 расходомера учета тепловой энергии, произведена поверка 4 приборов учета тепла и горячего водоснабжения различных типов. Также в рамках энергосберегающих мероприятий в местах общего пользования 85 светильников модернизированы на светодиодные, установлено 15 м2 стекол. В 5 домах 38 деревянных рам заменены на пластиковые. Проведена герметизация 752 пог. м межпанельных швов.
Текущий ремонт кровли общей площадью почти 1300 м2 с применением современных материалов проведен по 12 адресам. По программе НО «Фонд капремонта» в домах по адресам ул. Советская, 15, б‑р Зеленый, 27 и ул. Комсомольская, 2 всего будет отремонтировано более 5400 м2 кровли.
Кроме того, в 5 домах ведутся работы по капитальному ремонту 12 пассажирских лифтов.
Также УК уделяет внимание вопросам благоустройства мест общего пользования и придомовой территории. На сегодняшний день выполнен косметический ремонт лестничных клеток в 7 подъездах 4 домов и покрашено 580 м2 установленных во дворах малых архитектурных форм.