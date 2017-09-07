В Перми энергетики "Т Плюс" выполнили 60% мероприятий по благоустройству

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» подвели предварительные итоги реализации комплекса мероприятий по восстановлению благоустройства на объектах, где окончены летние ремонты теплосетей либо проведена их реконструкция. В Перми подрядчикам в работу переданы 877 участков, все работы завершены на 517 участках (59% от плана). Из этого числа по 244 участкам уже проведена приемка и получены контрольные талоны.



Напомним, что мероприятия по благоустройству, включающие укладку дорожного полотна, асфальтирование тротуаров, отсыпку газонов и установку бордюрного камня, являются одним из этапов федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция-2017». Ее главная цель – сосредоточить финансовые и организационные усилия на подготовке теплосетевой инфраструктуры, от которой зависит надежное и бесперебойное теплоснабжение большого количества жителей.



Так, в Перми энергетики увеличили объем укладки асфальта, в том числе, дорожного покрытия, парковочных карманов и тротуаров до 7,6 тыс. кв. м. Это связано с необходимостью повышения комфорта горожан и требованиями к объектам городской среды. В рамках летней ремонтной кампании восстановлено 3,5 тыс. кв. газонов, установлено несколько сотен погонных метров бордюрного камня. Среди оконченных крупных объектов по восстановлению благоустройства – ул. Пушкина, части ул. М. Рыбалко, Островского и другие. Соответственно объемам проведенных ремонтов, больше всего восстановительных работ выполнено в Свердловском, Кировском и Ленинском районах.



Также мероприятия по программе «Re: Конструкция-2017» выполняются в краевых городах, где уделяется повышенное внимание развитию комфортной среды для жителей. Например, в городе Чайковский на ул. Кабалевского после ремонта теплопровода была проложена новая пешеходная дорожка длиной 188 м, что обеспечило удобство и безопасность передвижения горожан. Общая площадь уложенного асфальтобетонного покрытия в месте завершенной перекладки теплосети составила 480 кв. м.



Технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко отмечает, что ход мероприятий по восстановлению благоустройства постоянно контролируется районными администрациями: «Энергетикам важно не только выполнить запланированный ремонт теплосети в срок, но и восстановить первоначальный вид городских улиц и прилегающих территорий. Для контроля процесса организован постоянный мониторинг, вся оперативная информация озвучивается на заседаниях штабов по подготовке Перми к зиме. Эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления – залог надежного теплоснабжения пермяков в осенне-зимний период».