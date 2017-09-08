За новые станции в ДФО предлагают доплатить рынку

Правительство и компании начинают активно обсуждать возможные механизмы финансирования строительства новой генерации на Дальнем Востоке. В частности, выдвигается идея переложить затраты на потребителей оптового рынка. Правительство собирается определиться с перечнем первоочередных строек к зиме. В «РусГидро», которое планирует инвестировать в энергетику Дальнего Востока до 250 млрд руб., считают, что без прямых инвестиций из бюджета не обойтись.



Новые электростанции и электросети на Дальнем Востоке могут быть построены за счет инвестиционной надбавки к тарифу, которую будут оплачивать потребители европейской части России и Сибири. Такой механизм предусмотрен постановлением правительства, которое вводит перекрестное субсидирование для потребителей Дальнего Востока за счет потребителей остальной России, заявил в интервью ТАСС замглавы ФАС Виталий Королев. По его словам, первый перечень таких энергообъектов планируется утвердить на правкомиссии по развитию электроэнергетики, заседание которой, по мнению Виталия Королева, может пройти до конца ноября.



«Решили, что если строить за счет надбавки все, то стоимость электроэнергии в ценовых зонах сильно вырастет. Поэтому был сделан такой механизм — за счет надбавки будут строить на Дальнем Востоке не то, что хотят сами компании, а то, что одобрит правкомиссия»,— пояснил господин Королев, добавив, что перечень проектов и объем будет формировать Минэнерго (там на запрос “Ъ” не ответили). В «РусГидро» (управляет большей частью энергетики в ДФО) сообщили “Ъ”, что перечень формируется, раскрывать его содержание «пока рано».



С 1 сентября 2017 года в РФ заработал механизм выравнивания энерготарифов в ДФО до среднероссийского уровня. В частности, тариф для потребителей изолированных энергосистем Чукотки, Камчатки, Сахалина, Магаданской области и части Якутии до конца года был установлен на уровне 4 руб. за кВт•ч без НДС. Льготные тарифы в этих регионах компенсирует надбавка к цене оптового энергорынка в европейской части РФ, Сибири и на Урале. Потребители оптового рынка в 2017 году заплатят за надбавку около 24 млрд руб. (рост цен на 2%).



Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко вчера сообщил, что «подобного рода опция» действительно заложена в распоряжении правительства, но «в настоящее время никаких проектов нет, и я думаю, что в этом году уже не появится». Таким образом, по его мнению, в 2018 году инвестнадбавки на мощность в первой и второй ценовых зонах не будет.



В ходе реформы РАО «ЕЭС России» для Дальнего Востока не были разработаны механизмы, окупающие инвестиции в строительство новой генерации, аналогичные тем, которые начали действовать на оптовом энергорынке. В результате ключевые стройки в регионе финансировались напрямую из федерального бюджета и за счет самой компании. Так, в 2012 году «РусГидро» получило из бюджета 50 млрд руб. для строительства на Дальнем Востоке четырех ТЭС — Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани, Якутской ГРЭС-2 и Благовещенской ТЭЦ. Сама компания собирается вложить в эти стройки 43,9 млрд руб., еще 24,5 млрд руб. она рассчитывает получить за счет возмещения НДС.



«РусГидро» в течение ближайших пяти лет планирует вложить в развитие энергосистемы Дальнего Востока до 250 млрд руб., заявил вчера на ВЭФ первый замглавы компании Джордж Рижинашвили. Он уточнил, что это около 50–60% от общей инвестнагрузки компании. Но для того чтобы реанимировать «дряхлую энергетику» Дальнего Востока, по его словам, нужны инвестиции напрямую из федерального бюджета, в том числе через увеличение капитала «преимущественно государственных» компаний.



Директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев отмечает, что «вряд ли есть что-то лучшее для неэффективности и злоупотреблений, чем инвестиции, полученные нерыночным путем». По оценке Натальи Пороховой из АКРА, если исходить из аналогии с договорами на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей), то инвестиции в размере 250 млрд руб. будут ежегодно прибавлять к конечной цене оптового энергорынка около 1,8%.



Источник: Коммерсант

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