Делегация компании "Россети" приняла участие в работе Восточного экономического форума - 2017

Представители компании «Россети», управляющей одним из крупнейших в мире электросетевых комплексов, в рамках Восточного экономического форума-2017, выступили с докладами на круглых столах и панельных дискуссиях, провели переговоры с российскими и зарубежными партнерами, а также подписали ряд соглашений.



Заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Россети» Евгений Ольхович в ходе сессии «Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергокомпании?» рассказал участникам форума о последовательной работе, которую проводят российские специалисты совместно с коллегами из других стран-участниц на пути к реализации данного проекта.



Евгений Ольхович подчеркнул, что всем заинтересованным сторонам крайне важно продолжить активную кооперацию с научным сообществом для выработки максимально эффективных решений возникающих вопросов.



Во время бизнес-диалога «Россия – Япония» Евгений Ольхович рассказал его участникам о взаимодействии компании «Россети» с японским научным сообществом в области возможного применения высокотемпературных сверхпроводников в электроэнергетике как одного из возможных технических решений по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса, в том числе при необходимости строительства новых и реконструкции существующих сетевых объектов на ограниченном пространстве в условиях мегаполиса.



На сессии, посвященной российско-монгольскому сотрудничеству, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россетей» Константин Петухов рассказал об планах взаимодействия с коллегами в области модернизации энергосистемы соседнего государства и увеличения её мощности, в том числе за счет возможного строительства линии электропередачи (ЛЭП) между двумя странами.



Константин Петухов также выступил на круглом столе, на котором обсуждались планы по развитию острова Русский, рассказав о размещении именно здесь первого во Владивостоке зарядного комплекса для электромобилей.



Дочерняя структура компании «Россети» - ФСК ЕЭС – в ходе ВЭФ-2017 презентовала открытую накануне первую во Владивостоке заправку для электромобилей. Она располагается на территории Дальневосточного федерального университета, где и проходил форум.



Специалисты компании «Россети» также провели переговоры с партнерами и обсудили дальнейшие векторы сотрудничества. В частности, в рамках действующего соглашения о реализации идеи трансграничной интеграции электросетевых комплексов, были продолжены консультации с коллегами из корейской компании KEPCO по строительству линии электропередачи, которая соединит энергосистемы двух стран. Стороны договорились детально изучить варианты маршрута ЛЭП, чтобы выбрать самый оптимальный с точки зрения экономики и технологий.



На ВЭФ-2017 «Россети» подписали соглашение c компанией «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и ПАО «Роснано») по внедрению автономных энергетических установок на основе фотоэлектрических гетероструктурных модулей нового поколения для энергоснабжения потребителей, в том числе, на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России (ЕЭС).



Переговоры с японским университетом Чубу завершились заключением соглашения о взаимодействии в области научных исследований и практического применения сверхпроводников в электроэнергетике.



По итогам форума, компания «Россети» укрепила основы своего присутствия на российском Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества и российской электроэнергетики на благо отечественного потребителя.