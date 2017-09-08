Экологи высоко оценили деятельность приборостроителей Росатома

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
11 сентября 2017, 15:11
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, ЭКОЛОГИЯ
АО “СНИИП” (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) продлило лицензию на возможность обращения с источниками ионизирующих излучений, которые используются при создании систем радиационного контроля для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).
Для продления лицензии СНИИП провел общественные слушания.
“Слушания проводились для местных жителей, а не для работников предприятия. Приборостроители не стали сводить слушания к формальной заорганизованной процедуре и дали возможность собравшимся задавать вопросы и выступать с места, по ходу обсуждения. Воздействие на окружающую среду незначительное, деятельность предприятия допустима”, - отметил независимый эксперт по атомной энергетике, представляющий международную организацию “Беллона” Андрей Ожаровский.
АО «СНИИП» - ведущее предприятие Росатома в области ядерного приборостроения. Институт более 60 лет решает важнейшие задачи обеспечения ядерной и радиационной безопасности при производстве энергии на АЭС, при работе исследовательских реакторов, при проведении технологических процессов на предприятиях ЯТЦ, а также при эксплуатации надводных кораблей и атомных судов.