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Пресс-релизы

Экологи высоко оценили деятельность приборостроителей Росатома

Экологи высоко оценили деятельность приборостроителей Росатома

11 сентября 2017, 15:11
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, ЭКОЛОГИЯ

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АО “СНИИП” (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) продлило лицензию на возможность обращения с источниками ионизирующих излучений, которые используются при создании систем радиационного контроля для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).

Для продления лицензии СНИИП провел общественные слушания.

“Слушания проводились для местных жителей, а не для работников предприятия. Приборостроители не стали сводить слушания к формальной заорганизованной процедуре и дали возможность собравшимся задавать вопросы и выступать с места, по ходу обсуждения. Воздействие на окружающую среду незначительное, деятельность предприятия допустима”, - отметил независимый эксперт по атомной энергетике, представляющий международную организацию “Беллона”  Андрей Ожаровский.

АО «СНИИП» - ведущее предприятие Росатома в области ядерного приборостроения. Институт более 60 лет решает важнейшие задачи обеспечения ядерной и радиационной безопасности при производстве энергии на АЭС, при работе исследовательских реакторов, при проведении технологических процессов на предприятиях ЯТЦ, а также при эксплуатации надводных кораблей и атомных судов.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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