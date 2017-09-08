"Электрознания и призомания": стартует VIII сезон интернет-конкурса по электробезопасности

С 11 сентября по 11 декабря 2017 года в девяти регионах присутствия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» пройдет восьмой межрегиональный интернет-конкурс на знание правил электробезопасности для детей и подростков.



С началом каждого учебного года филиалами энергокомпании реализуется новая серия мероприятий по профилактике электротравматизма. В первую неделю сентября массово проходят уроки электрограмоты во многих школах регионов. Энергетики напоминают школьникам, вернувшимся из загородных лагерей и дач, важность соблюдения правил электробезопасности. Сразу после лета по традиции стартует и интернет-конкурс, объединяющий все регионы ответственности МРСК Центра и Приволжья. Ставший популярным, онлайн конкурс проводится уже несколько лет. За это время тысячи ребят попробовали свои силы в творческих и интеллектуальных заданиях, а педагоги реализовали не один десяток авторских проектов по профилактике электротравматизма со своими учениками.



Новый конкурс предлагает участникам свежие задания и номинации. При этом каждый житель Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, а также Республики Марий Эл и Удмуртской республики региона в возрасте от 5 до 18 лет может подать заявку сразу в 3 номинации, претендуя на 3 приза одновременно. В номинации «Эрудиция» необходимо ответить на вопросы кроссворда, составленного из загадок, вопросов и ребусов участников прошлых конкурсов, и сложить из выделенных букв секретную фразу. В номинации «Идея» авторы конкурса предлагают ребятам придумать и смастерить поделку на тему электробезопасности и электричества и прислать ее фото. К участию в номинации «Творчество» принимаются сочинения на тему «Приключения команды «Электропатруль».



Организаторы предусмотрели призы для победителей всех номинаций во всех 9 регионах, подарки активистам группы «Электропатруль» во вконтакте, а также сувенирные наборы самым первым участникам. Подарки будут разыграны и среди подписчиков группы «Электропатруль», сделавших «Счастливый репост» новости о конкурсе.



Подробная информация о конкурсе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/special_projects/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul.