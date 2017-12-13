Глеб Никитин обсудил с Премьер-министром Армении дальнейшие пути развития промышленного сотрудничества

8 сентября в г. Ереван состоялась встреча Премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна и российской делегации во главе с первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глебом Никитиным.



Карен Карапетян отметил важность дальнейшего развития армяно-российского взаимодействия в сфере промышленности и подчеркнул, что видит для этого реальные большие перспективы.



"Несмотря на то, что российский капитал имеет большую вовлеченность и представленность в Армении, убежден, что армянский рынок пока недооценен для российских компаний, особенно в плане выхода на рынки третьих стран: Ирана, Европейского союза. Этому могут существенно способствовать свободная экономическая зона в Мегри, действующая с ЕС система GSP+ и другие факторы", - отметил Премьер-министр.



Глеб Никитин коснулся итогов переговоров с армянскими партнерами, в том числе с представителями частного сектора и оценил их как результативные и конструктивные. По словам первого замглавы Минпромторга, российская сторона видит широкие возможности в деле реализации инвестиционных программ в Армении и придает важное значение использованию возможностей системы GSP+ и приграничной с Ираном свободной экономической зоны российскими компаниями.



"Нам интересны имеющиеся в Армении возможности, и в этом плане мы видим широкие перспективы. У нас есть большой потенциал развития в сферах радиоэлектроники, машиностроения, производства сельхозпродуктов, в различных отраслях промышленности. Уверен, что двустороннее сотрудничество в сфере промышленности может выйти на новый уровень", - сказал Глеб Никитин, отметив важность реализации конкретных программ в направлении экспорта.



Премьер-министр Карапетян выразил убежденность, что Армения может удовлетворить заинтересованность российской стороны, учитывая также преимущества и возможности страны в различных сферах. По словам главы Правительства, Армения может стать хорошей площадкой для выхода российского капитала на крупные международные рынки.



Он подчеркнул также необходимость развития сотрудничества армяно-российских инвестиционных фондов и отметил, что у правительства Армении есть ряд интересных инвестиционных программ, которые могут быть реализованы в том числе совместными усилиями.



В ходе встречи стороны отметили также важность намеченного к проведению в Ереване в октябре текущего года армяно-российского промышленного форума, в рамках которого планируется подписание ряда двусторонних соглашений.