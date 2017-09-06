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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Казахстан предлагает тюменским энергетикам современное оборудование

Казахстан предлагает тюменским энергетикам современное оборудование

11 сентября 2017, 16:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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 В Тюмени в рамках биржи контактов на бизнес-форуме «Россия – Казахстан» состоялась встреча потенциальных заказчиков с производителями оборудования и технологий для различных отраслей экономики. Участие в мероприятии приняли и представители тюменского филиала АО «Тюменьэнерго».

Энергетики провели встречу с экспертами холдинговой компании «Alageum Electric», которая за последние годы расширила своё производство и предлагает новое инновационное оборудование, плюсом которого является простота монтажных и ремонтных работ. Как отметил Антон Фирсов, заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго» – директор филиала «Тюменские распределительные сети», компания уже знакома с предлагаемой продукцией: на подстанциях одного из подразделений филиала, Тобольского территориально-производственного отделения, в 2016–2017 годах установлено три трансформатора казахского производства.

Антон Фирсов подчеркнул, что инновационное оборудование всегда в приоритете: «Тюменьэнерго» продолжает повышать эффективность и надёжность работы сетей. Нам интересны прогрессивные производители электрооборудования, которые предлагают линейку современной продукции по приемлемым ценам. Компания предъявляет повышенные требования к оборудованию с точки зрения надёжности, увеличению срока межсервисного обслуживания, стремится к снижению операционных затрат на обслуживание и ремонтные работы. На сегодняшний день на рынке не так много компаний, полностью отвечающих нашим запросам. Мы уже успели оценить достоинства продукции казахского производителя. Если эксплуатация используемого оборудования оправдает наши ожидания, то можно будет говорить о долгосрочном сотрудничестве».

Привлекательным для компании может стать и тот факт, что «Alageum Electric» активно развивает на Урале сервисно-логистический центр, что позволит ему быстро реагировать на обращения заказчиков в период эксплуатации оборудования.

Компания: АО "Тюменьэнерго"

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