На площадке МРСК Северного Кавказа обсудили реализацию "дорожных карт" об упрощении технологического присоединения

8 сентября Минэнерго России на площадке МРСК Северного Кавказа провело совещание с участием рабочей группы по оценке эффективности процедур по подключению электроэнергии.



Речь шла о реализации «дорожных карт», предусматривающих упрощение процедуры технологического присоединения новых объектов. В заседании под председательством

заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Дмитрия Михеева приняли участие представители Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, МРСК Северного Кавказа, директора ее филиалов и управляемых Обществ, главы субъектов СКФО, руководство территориальных сетевых организаций (ТСО).



Приветствуя собравшихся в зале, первый заместитель Генерального директора-главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа» Борис Мисиров отметил: «За период с 2015 по 2017 годы «Россети» и МРСК Северного Кавказа реализовали ряд мероприятий, направленных на облегчение технологического присоединения к нашим электрическим сетям: созданы интернет-сервисы, уменьшены сроки, взаимодействие с гарантирующими поставщиками перенесено на принципиально новый уровень. Конечно, не все удалось еще сделать, присоединение заявителей малого и среднего бизнеса при наличии затрат сетевой организации осуществляем более 90 дней (15-150 кВт), но предпринятые нами меры, думаю, позволят до конца года решить и эту задачу».



Особый акцент на совещании был сделан на активное продвижение интерактивных сервисов, упрощающих для потребителей электроэнергии подачу заявок на технологическое присоединение новых объектов или увеличение производственной мощности. Так, для ускоренного подключения к электросетям можно подать заявку на технологическое присоединение через «Личный кабинет клиента» на веб-сайте МРСК Северного Кавказа: http://lk.mrsk-sk.ru/. «Россети» введены новые интерактивные сервисы для потребителей на едином портале https://www.портал-тп.рф. Однако, по мнению глав некоторых республик Северного Кавказа, нужно учитывать менталитет жителей, которые предпочитают обращаться непосредственно в сетевую компанию.



Как положительный момент было отмечено тесное взаимодействие МРСК Северного Кавказа и его управляемых Обществ с региональными органами власти. В частности, в пример было приведено АО «Чеченэнерго», где оперативно решаются все проблемные вопросы, связанные с сокращением сроком технологического присоединения объектов. В Карачаево-Черкесии, как и в других регионах, с целью реализации «дорожной карты» вносятся изменения в действующее региональное законодательство для отмены получения разрешения на строительство линейных объектов напряжением до 35 кВт. Как сообщил на совещании и.о. министра промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики Хазрет Куджиев, на основании подписанного с МРСК Северного Кавказа соглашения система «одного окна» по приему заявок на техприс уже работает.



«Те показатели, которых мы достигли и обозначили в отчете, в основном это заслуга МРСК Северного Кавказа», - выступил на заседании заместитель Председателя Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия Мусса Цицкиев, - со своей стороны, мы провели семинар со специалистами местных администраций».



В завершении совещания Дмитрий Михеев призвал создать четкую и понятную систему, которая будет работать, независимо от внешних обстоятельств, а также усилить межведомственное взаимодействие в реализации «дорожных карт».