ООО "Башкирэнерго" успешно прошло аудит по новым стандартам интегрированной системы менеджмента

"Чеснок" стал доступней
11 сентября 2017, 17:48
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») успешно прошло ресертификационный аудит на соответствие интегрированной системы менеджмента (ИСМ), отвечающей требованиям стандартов в области менеджмента качества (ГОСТ Р 9001:2015) и экологического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).
Впервые предприятие прошло сертификацию в 2008 году и с тех пор постоянно поддерживает в актуальном состоянии ИСМ, совершенствует и развивает инструменты управления качеством предоставляемых услуг. Важно отметить, в этом году ООО «Башкирэнерго» перешло на новые версии стандартов, что говорит о готовности организации к переменам и развитию в области менеджмента качества и экологического менеджмента.
Эксперты ассоциации по сертификации «Русский Регистр» совместно со специалистами ООО «Башкирэнерго» проверили два департамента в исполнительном аппарате компании, подразделения в Белебеевских, Нефтекамских, Уфимских городских электрических сетях, участки ПО «ИТиС» в г. Нефтекамск и с. Аксаково. Аудиторы отметили высокий уровень управления производственными процессами и инфраструктурой в организации, вовлеченности сотрудников и заинтересованности руководства в непрерывном улучшении интегрированной системы менеджмента. По итогам ресертификационной проверки интегрированной системы менеджмента ООО «Башкирэнерго» принято решение о выдаче новых сертификатов на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 в отношении передачи и распределения электрической энергии, технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
В современном мире все больше компаний осознают, что соответствие стандартам ИСО является существенным конкурентным преимуществом и доказательством грамотного управления предприятием. Поэтому получение и подтверждение сертификатов ИСО стоит в приоритете у ведущих компаний любой отрасли. Сертификаты ISO 9001 и ИСО 14001 для многих партнеров и потребителей ООО «Башкирэнерго» являются наглядным подтверждением соответствия организации всем современным нормам и стандартам менеджмента качества и экологии.