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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Павел Ливинский избран генеральным директором компании "Россети"

Павел Ливинский избран генеральным директором компании Россети

11 сентября 2017, 18:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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Сегодня, 11 сентября 2017 года, на очном заседании Совет директоров ПАО «Россети» (MOEX: RSTI) назначил генеральным директором компании Павла Ливинского.

Павел Ливинский родился 19 февраля 1980 года в Челябинске. В 2001 году с отличием окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «экономика». В 2003 году присуждена степень магистра по направлению «менеджмент» с вручением диплома с золотой медалью.

Вся трудовая деятельность Павла Ливинского связана с энергетикой: после окончания обучения он занимал руководящие должности в крупных энергетических компаниях в разных регионах России. С 2006 года работал в московской энергосистеме.

В 2006 году назначен заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Московская городская электросетевая компания», а затем заместителем генерального директора по работе с клиентами и технологическими присоединениями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

С 2011 года – генеральный директор ОАО «Объединенная энергетическая компания». В 2013 году перешел на должность руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

С 2017 года возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

С 11 сентября 2017 вступил в должность генерального директора компании «Россети».

Компания: ПАО "Россети"
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