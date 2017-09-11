Павел Ливинский избран генеральным директором компании "Россети"

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
11 сентября 2017, 18:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Сегодня, 11 сентября 2017 года, на очном заседании Совет директоров ПАО «Россети» (MOEX: RSTI) назначил генеральным директором компании Павла Ливинского.
Павел Ливинский родился 19 февраля 1980 года в Челябинске. В 2001 году с отличием окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «экономика». В 2003 году присуждена степень магистра по направлению «менеджмент» с вручением диплома с золотой медалью.
Вся трудовая деятельность Павла Ливинского связана с энергетикой: после окончания обучения он занимал руководящие должности в крупных энергетических компаниях в разных регионах России. С 2006 года работал в московской энергосистеме.
В 2006 году назначен заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Московская городская электросетевая компания», а затем заместителем генерального директора по работе с клиентами и технологическими присоединениями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
С 2011 года – генеральный директор ОАО «Объединенная энергетическая компания». В 2013 году перешел на должность руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.
С 2017 года возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
С 11 сентября 2017 вступил в должность генерального директора компании «Россети».