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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководители производственных отделений "Архэнерго" подвели итоги работы за 7 месяцев

Руководители производственных отделений Архэнерго подвели итоги работы за 7 месяцев

11 сентября 2017, 15:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО

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 В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») состоялось совещание директоров производственных отделений Вельских, Котласских, Плесецких и Архангельских электрических сетей. Энергетики обсудили результаты текущей работы 7 месяцев 2017 года, производственные и финансово-экономические вопросы деятельности предприятия, обозначили проблемы, наметили планы на будущее.
 
Директора ПО отчитались о ходе выполнения текущих работ по реконструкции энергообъектов, подключению новых потребителей, обсудили вопросы по реализации услуг и выполнению плановых работ по учету электроэнергии. Директор «Архэнерго» Андрей Кашин отметил особую значимость завершения всех ремонтных работ в рамках подготовки электросетей к осенне-зимнему периоду. К началу холодов должен быть полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов (опор, провода, изоляторов, арматуры и др.), чтобы в случае нештатных ситуаций энергетики имели возможность оперативно провести восстановительные работы на электросетях.
 
Руководители обсудили инвестиционную и ремонтную программы «Архэнерго» на 2018 год, реализацию отдельных проектов по реконструкции энергообъектов. Особое внимание уделили вопросу льготного техприсоединения потребителей к сетям. Директор филиала поручил активизировать эту работу и обеспечить до конца года превышение исполненных договоров над заключенными на 10%. Кроме того, был сделан акцент на необходимость расширения и расчистки просек воздушных ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности для увеличения надежности электроснабжения потребителей. Андрей Кашин поручил организовать жесткий контроль за подрядными организациями, ведущими расчистку и расширение, а также рассмотреть вопрос привлечения к работам по расширению в 2018 году лесозаготовительных предприятий.
 
В целом, работу производственных отделений руководство филиала оценило хорошо, несмотря на сложную финансовую ситуацию, ремонтная и инвестиционные программы «Архэнерго» выполняются, плановые потери в сетях сокращаются.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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