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Отраслевые новости: Россия

В Корпоративном энергетическом университете завершились Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС

В Корпоративном энергетическом университете завершились Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС

11 сентября 2017, 15:29
Рубрика: Россия
Метки: КЭУ

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КЭУ

Восьмого сентября 2017 года успешно завершились традиционные Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС 2017, организованные при поддержке Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России. Они уже давно стали школой передового опыта, задающей стандарты профессионализма и отличным инструментом проверки готовности  персонала энергокомпаний к прохождению осенне-зимнего периода.

В соревнованиях, организованных Корпоративным энергетическим университетом, приняли участие десять команд. За победу боролись представители ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Квадра», ПАО «Лукойл», ПАО «ИнтерРАО -Электрогенерация», АО «Татэнерго», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и других энергетических компаний. Тридцать две тысячи сотрудников энергокомпаний следили за ходом соревнований в сети интернет.

Среди команд ТЭС с поперечными связями победителями стали:
1 место − команда ООО «Лукойл- Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ-2;
2 место − команда АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Западно-Сибирская ТЭЦ;
3 место − команда  ПАО «Т Плюс» ТЭЦ ВАЗа.

Среди команд ТЭС с ПГУ победителями стали:
1 место − команда ПАО «Интер РАО» Нижневартовская ГРЭС;
2 место − команда ПАО «Т Плюс» Владимирская ТЭЦ-2;
3 место − команда ПАО «Интер РАО» Калининградская ТЭЦ-2.

В личном зачете, в номинациях  для ТЭС с поперечными связями,  победителями стали:
Начальник смены электростанции − Мартынов Геннадий Александрович  (ПАО «Квадра»);
Начальник смены КТЦ − Басманов Александр Сергеевич (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»);
Начальник смены электроцеха − Шибитов Вячеслав Сергеевич (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»);
Начальник смены хим.цеха −  Болдина Ольга Владимировна (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»);
Начальник смены цеха ТАИ − Котвицкий  Владислав Сергеевич (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»);
Машинист котла − Корепанов Андрей Васильевич (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»);
Машинист турбины − Гончаров Александр Сергеевич (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»).

Лучшими по профессии среди работников ТЭС с ПГУ стали:
Начальник смены электростанции − Николаев Сергей Сергеевич (ПАО «Т Плюс»);
Начальник смены котлотурбинного цеха − Долгоруков Михаил Михайлович (АО «Нижневартовская ГРЭС»);
Начальник смены химического чеха − Мохова Анастасия Валерьевна (ПАО «Т Плюс»);
Начальник смены электрического цеха − Андронов Алексей Евгеньевич (ПАО «Т Плюс»);
Начальник смены цеха ТАИ − Маркин Дмитрий Юрьевич (АО «Нижневартовская ГРЭС»);
Старший машинист энергоблоков − Жорин Денис Валерьевич (АО «Нижневартовская ГРЭС»).

Зрители отдали свое предпочтение, проголосовав в интернете за команду АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Лучший проморолик о своей компании представила компания  «Лукойл-Волгоградэнерго».

Участники соревнований проходили проверку готовности к ликвидации возможного пожара, выполнению переключений и ликвидаций аварийной ситуации, ведению водно-химического режима ТЭС, выполнению технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС, оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

На заключительном заседании Оргкомитета судьи соревнований отметили хорошую подготовку по вопросам знаний научно-технической документации, указали на недостатки в знаниях нарядной системы и отработки навыков борьбы с пожарами.

Руководители команд отметили высокий уровень организации соревнований, содержательность этапов, объективность и профессионализм судейства и единодушно поддержали обращение к Министру энергетики Российской Федерации о поддержке традиции проведения подобных соревнований. С обращением руководителей команд можно познакомиться, перейдя по следующей ссылке.

Соревнования оперативного персонала ТЭС 2017 года показали правильность выработанных под руководством Минэнерго подходов к их организации, заинтересованность энергетиков в этой форме профессионального обучения, продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков персонала, а также умение команд находить решения технических задач в нормальных условиях эксплуатации и при авариях. Такие мероприятия  позволяют обеспечить надежное энергоснабжение потребителей и снижение аварийности в отопительный сезон.

Оргкомитет соревнований получил письма-приветствия участникам от министра энергетики РФ Александра Новака, заместителя министра энергетики Андрея Черезова, заместителя председателя Комитета по экономике Совета Федерации РФ Виктора Рогоцкого, энергокомпаний и профессиональных сообществ.

С историей соревнований и основными статистическими данными их проведения можно познакомиться. перейдя по ссылке:  
http://www.keu-ees.ru/sorevnovaniya-professionalnogo-masterstva-energetikov

Компания: Центр развития коммуникаций ТЭК

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