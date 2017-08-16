В Корпоративном энергетическом университете завершились Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС

Восьмого сентября 2017 года успешно завершились традиционные Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС 2017, организованные при поддержке Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России. Они уже давно стали школой передового опыта, задающей стандарты профессионализма и отличным инструментом проверки готовности персонала энергокомпаний к прохождению осенне-зимнего периода.

В соревнованиях, организованных Корпоративным энергетическим университетом, приняли участие десять команд. За победу боролись представители ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Квадра», ПАО «Лукойл», ПАО «ИнтерРАО -Электрогенерация», АО «Татэнерго», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и других энергетических компаний. Тридцать две тысячи сотрудников энергокомпаний следили за ходом соревнований в сети интернет.

Среди команд ТЭС с поперечными связями победителями стали:

1 место − команда ООО «Лукойл- Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ-2;

2 место − команда АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Западно-Сибирская ТЭЦ;

3 место − команда ПАО «Т Плюс» ТЭЦ ВАЗа.

Среди команд ТЭС с ПГУ победителями стали:

1 место − команда ПАО «Интер РАО» Нижневартовская ГРЭС;

2 место − команда ПАО «Т Плюс» Владимирская ТЭЦ-2;

3 место − команда ПАО «Интер РАО» Калининградская ТЭЦ-2.

В личном зачете, в номинациях для ТЭС с поперечными связями, победителями стали:

Начальник смены электростанции − Мартынов Геннадий Александрович (ПАО «Квадра»);

Начальник смены КТЦ − Басманов Александр Сергеевич (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»);

Начальник смены электроцеха − Шибитов Вячеслав Сергеевич (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»);

Начальник смены хим.цеха − Болдина Ольга Владимировна (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»);

Начальник смены цеха ТАИ − Котвицкий Владислав Сергеевич (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»);

Машинист котла − Корепанов Андрей Васильевич (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»);

Машинист турбины − Гончаров Александр Сергеевич (ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»).

Лучшими по профессии среди работников ТЭС с ПГУ стали:

Начальник смены электростанции − Николаев Сергей Сергеевич (ПАО «Т Плюс»);

Начальник смены котлотурбинного цеха − Долгоруков Михаил Михайлович (АО «Нижневартовская ГРЭС»);

Начальник смены химического чеха − Мохова Анастасия Валерьевна (ПАО «Т Плюс»);

Начальник смены электрического цеха − Андронов Алексей Евгеньевич (ПАО «Т Плюс»);

Начальник смены цеха ТАИ − Маркин Дмитрий Юрьевич (АО «Нижневартовская ГРЭС»);

Старший машинист энергоблоков − Жорин Денис Валерьевич (АО «Нижневартовская ГРЭС»).

Зрители отдали свое предпочтение, проголосовав в интернете за команду АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Лучший проморолик о своей компании представила компания «Лукойл-Волгоградэнерго».

Участники соревнований проходили проверку готовности к ликвидации возможного пожара, выполнению переключений и ликвидаций аварийной ситуации, ведению водно-химического режима ТЭС, выполнению технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС, оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

На заключительном заседании Оргкомитета судьи соревнований отметили хорошую подготовку по вопросам знаний научно-технической документации, указали на недостатки в знаниях нарядной системы и отработки навыков борьбы с пожарами.

Руководители команд отметили высокий уровень организации соревнований, содержательность этапов, объективность и профессионализм судейства и единодушно поддержали обращение к Министру энергетики Российской Федерации о поддержке традиции проведения подобных соревнований. С обращением руководителей команд можно познакомиться, перейдя по следующей ссылке.

Соревнования оперативного персонала ТЭС 2017 года показали правильность выработанных под руководством Минэнерго подходов к их организации, заинтересованность энергетиков в этой форме профессионального обучения, продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков персонала, а также умение команд находить решения технических задач в нормальных условиях эксплуатации и при авариях. Такие мероприятия позволяют обеспечить надежное энергоснабжение потребителей и снижение аварийности в отопительный сезон.

Оргкомитет соревнований получил письма-приветствия участникам от министра энергетики РФ Александра Новака, заместителя министра энергетики Андрея Черезова, заместителя председателя Комитета по экономике Совета Федерации РФ Виктора Рогоцкого, энергокомпаний и профессиональных сообществ.

С историей соревнований и основными статистическими данными их проведения можно познакомиться. перейдя по ссылке:

http://www.keu-ees.ru/sorevnovaniya-professionalnogo-masterstva-energetikov