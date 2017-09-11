В Пензе дан официальный старт XIV Международным соревнованиям профмастерства энергетиков

Сегодня в Пензе, на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») – «Пензаэнерго» состоялась торжественная церемония открытия XIV Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ государств-участников СНГ. Традиционно организаторами выступили Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ и компания «Россети». Впервые соорганизатором Международных соревнований стало Министерство энергетики Российской Федерации.



В соревнованиях принимают участие команды из Грузии, республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кыргызской республики. Приветственный адрес участникам соревнований направил Президент электроэнергетического совета СНГ, Министр энергетики РФ Александр Новак. «От имени электроэнергетического совета СНГ сердечно приветствую вас и в вашем лице всех специалистов по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ государств Содружества. Сегодня здесь собрались лучшие специалисты своей отрасли, победители отборочных соревнований. Полагаю, что предстоящие соревнования позволят повысить уровень вашей квалификации, а приобретенный опыт поможет вам обеспечить высокий уровень надежности и безопасности эксплуатации распределительных сетей. Выражаю уверенность, что в этой честной спортивной борьбе укрепятся традиции профессиональной дружбы и сотрудничества специалистов электроэнергетической отрасли государств Содружества», -говорится в поздравлении.



Приветствуя участников, главный судья соревнований Евгений Грабчак отметил, что подобные мероприятия демонстрируют не только высокий профессиональный уровень производственного персонала и его готовность осваивать новые технологии, но и способствуют обмену опытом и налаживанию партнерских и дружеских отношений между энергетиками различных стран. «Единые стандарты и единые подходы дают положительный эффект и позволяют слаженно с точки зрения технического единства подойти к подготовке электросетевого комплекса и к зимнему максимуму нагрузок, и к ликвидации технологических нарушений в целом. Основной персонал, который здесь задействован, это электромонтеры распределительных сетей – те люди, которые осуществляют работу непосредственно с людьми. И от того, насколько работа будет слаженной и оперативной, зависит электроснабжение конечных потребителей нашей страны и стран СНГ»,- добавил он.



В соревнованиях от Российской федерации выступает команда «Россетей», представленная бригадой «МРСК Волги». Право называться лучшими энергетиками России и защищать честь страны на Международных соревнованиях заслуженно досталась волжанам по итогам Всероссийских соревнований профмастерства группы компаний «Россети», прошедших здесь же в Пензе, в июле текущего года. В них приняли участие 20 сильнейших команд со всей России. Завоевав «золото», волжские энергетики теперь будут бороться за звание лучших из лучших в борьбе с коллегами из ближнего зарубежья. Им предстоит пройти 8 соревновательных этапов, включающих проверку теоретических знаний и демонстрацию практических навыков по работе как в штатных, так и чрезвычайных ситуациях.



С 13 по 15 сентября на территории учебно-тренировочного полигона будет организована выставка производителей оборудования, средств защиты и спецтехники, в ходе которой гости и участники соревнований смогут познакомиться с новыми разработками отечественных и зарубежных производителей, применяемыми в области электроэнергетики.



Итоги соревнований и победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 15 сентября.