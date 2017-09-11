Завершен важный этап подготовки к зиме

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
11 сентября 2017, 17:05
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ОЗП-2017-2018
В Иванове завершен период гидравлических испытаний. Это - один из важных этапов проекта "Т Плюс" "RE:Конструкция-2017". Его главная цель - повышение качества теплоснабжения потребителей.
Для выполнения задачи в нынешнем году филиал "Т Плюс" проводил комбинированные опрессовки: и от источников (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), и локально: с использованием специальной современной техники - мобильной установки для гидравлических испытаний. Ею дополнительно проверялись, прежде всего, наиболее сложные и отдаленные участки.
Как отметил директор филиала "Т Плюс" Александр Королев, такой формат позволяет повысить качество диагностики, выявить больше проблемных мест на магистралях и при этом - сократить масштабы и сроки отключения потребителей.
Отметим также, что, в отличие от предыдущих лет, гидравлические испытания проводились под более высоким давлением. В целом, такой подход способствует повышению качества и надежности теплоснабжения всей территории ответственности компании.