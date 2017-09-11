22 сентября в Архангельске пройдет вторая инвестиционная энергетическая конференция

"Чеснок" стал доступней
12 сентября 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
22 сентября в конференц-зале Правительства Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, корпус 1 состоится вторая инвестиционная энергетическая конференция, которую проводят ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.
Энергетики и предприниматели обсудят экономическое развитие региона, инвестиционную привлекательность, доступность энергетической инфраструктуры, а также координацию и синхронизацию взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики и социальной сферы с сетевыми организациями при активном участии органов государственной власти и местного самоуправления. Конференция пройдет при поддержке правительства Архангельской области.
Участники конференции получат самую актуальную информацию о текущей и перспективной загрузке центров питания в регионе, возможностях технологического присоединения, региональных тарифных решениях, перспективных планах развития территорий, планах реализации федеральных и региональных инвестиционных проектов. Мероприятие способствует согласованию интересов инвесторов и сетевых компаний, координирует инвестиционный процесс в регионе и распределение земельных ресурсов с учетом оптимизации электросетевой инфраструктуры.
- Мы расскажем инвесторам, которые хотят открыть или расширить свой бизнес в Архангельской области, о свободных мощностях для подключения новых объектов, где техприсоединение к электросетям будет простым, недорогим и оперативным, - пояснил директор «Архэнерго» Андрей Кашин. – Это позволит предпринимателям согласовать свои планы развития с возможностями энергетиков, избежать сложностей с подключением из-за загруженности сетей, необходимости дорогостоящей и продолжительной реконструкции энергосистемы.
В программе конференции: пленарное заседание, где прозвучат доклады представителей органов исполнительной власти, филиала «Архэнерго» на тему перспективного развития; круглые столы, в рамках которых пройдет обсуждение проблем перспективного развития и технологического присоединения; консультации по вопросам техприсоединения; подписание соглашений между ПАО «МРСК Северо-Запада» и инвесторами.
- Основная идея конференции – согласование наших целей, задач и возможностей, - подчеркнул Андрей Кашин. – Нам необходим прямой диалог с застройщиками, инвесторами и региональной властью.
Практика проведения инвестиционных энергетических конференций в регионах СЗФО ведется по инициативе МРСК Северо-Запада с 2015 года. В 10 конференциях приняли участие более 1300 человек, заключено 139 соглашений на 282 МВА подключаемой мощности.