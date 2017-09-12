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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

28 фактов неучтенного потребления электроэнергии выявлено в августе текущего года в Северной Осетии

28 фактов неучтенного потребления электроэнергии выявлено в августе текущего года в Северной Осетии

12 сентября 2017, 17:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В Северной Осетии в ходе проведения рейдов по выявлению безучетного потребления электроэнергии в августе 2017 года обнаружено 28 фактов хищения коммунального ресурса жилыми домами и объектами, принадлежащими коммерческим структурам. Общий объём незаконно использованного ресурса превысил 300 тыс. кВт.ч на сумму более 1,4 млн рублей. В большинстве случаев недобросовестные потребители признали свою вину и компенсировали энергокомпании причинённые убытки.

Как и в прошлые месяцы, наибольшее количество нарушений зафиксировано среди бытовых потребителей. 22 владельца частных домов и квартир незаконно потребляли электроэнергию в обход счетчика, а также использовали различные ухищрения для искажения показаний прибора учета. Однако значительная часть расхищенной электроэнергии на сумму, превышающую 1 млн рублей, приходится на долю двух из шести юридических лиц, уличенных в нарушении закона.

АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») обращает внимание пока еще не выявленных нарушителей на то, что рано или поздно их противоправные действия будут пресечены, а счёт, выставленный за неучтённое потребление электроэнергии, значительно превысит фактически потреблённые киловатты. При отказе расхитителя добровольно оплатить акт по неучтённому потреблению электроэнергии, данные суммы взыскиваются через суд. Кроме того, всем недобросовестным абонентам грозит административный штраф, определяемый статьей 7.19 КоАП РФ.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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