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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Два максимальных результата у команды России во второй день Международных соревнований

Два максимальных результата у команды России во второй день Международных соревнований

12 сентября 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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Утро второго дня XIV Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ государств-участников СНГ началось для команды России с этапа по спасению пострадавшего от действия электрического тока и оказания ему первой помощи.

Этап разделен на 2 подэтапа, на каждый из которых отведено ограниченное количество времени. На первом подэтапе бригаде необходимо за 5 минут нормативного времени провести требуемые отключения и заземление оборудования и освободить пострадавшего от действия электрического тока на КТП 10/0,4 кВ. На втором подэтапе членам команды необходимо оказать первую помощь пострадавшему после поражения его электрическим током с использованием манекена-тренажера «Гоша». На реанимацию «Гоши» отведено 6 минут. Команда Российской Федерация справилась с заданием блестяще, заработав в свою копилку максимально возможное количество баллов, с учетом бонусных - 215.

Сегодня же россияне выполняли задание 7 этапа – замер (проверка) габаритов линии электропередачи и замер сопротивления опоры на воздушной линии 10 кВ. Этап требует максимальной концентрации и точности при измерении и расчетах. Завершив этап раньше отведенного времени, команда Российской Федерации и на этом этапе заработала максимум – 215 баллов.

Завтра, в экватор Международных соревнований профмастерства, команде России предстоит пройти три этапа.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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