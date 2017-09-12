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Отраслевые новости: Россия

Энергоблок для чукотской ПАТЭС испытают в 2018 году

Энергоблок для чукотской ПАТЭС испытают в 2018 году

12 сентября 2017, 14:56
Рубрика: Россия
Метки: ПАТЭС

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Комплексные испытания энергоблока для единственной в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) на Чукотке проведут в конце следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Его сооружают на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. По словам главы дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала АО "Концерн Росэнергоатом" Виталия Трутнева, которые приводятся в сообщении, строительные и монтажные работы близки к завершению.

- Ведется пусконаладка, - уточнил Трутнев.

Напомним, в 2015 году госкорпорация "Росатом" заключила соглашение о строительстве ПАТЭС с правительством Чукотского автономного округа. Она заменит устаревшие Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ. Кроме того, новая электростанция обеспечит энергией основные горнодобывающие компании, расположенные в западной части Чукотки.

Источник: Российская газета

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