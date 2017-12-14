ГК "ССТ" обогреет "Зарядье"

Решения архитектурного электрообогрева Группы компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») получили применение на крупнейшем градостроительном объекте столицы – парке «Зарядье».

Парк «Зарядье», первый новый парк в городе за последние 70 лет и крупнейший градостроительный проект у стен Кремля, открылся 9 сентября 2017 года в присутствии президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. На территории площадью 10 га будут расположены общественная зона отдыха, филармония, амфитеатр со стеклянной крышей, «парящий» мост, павильоны и аттракционы.

В парке «Зарядье» применялись решения ГК «ССТ» для обогрева пешеходных дорожек, лестниц, пандусов и водоприемных лотков. Компания поставила на объект готовые системы электрообогрева, включая более 8 километров нагревательных кабелей. Общая мощность установки составила 462 кВт.

«Для нас большая честь участвовать в реализации столь масштабного и ожидаемого проекта для Москвы, как парк “Зарядье”. Применение систем электрообогрева ГК “ССТ” на территории комплекса обеспечит быстрое удаление снега и льда, безопасность перемещения посетителей и продлит срок службы дорожного покрытия в несколько раз», — комментирует В. Д. Тюлюканов, директор компании «ССТэнергомонтаж», входящей в ГК «ССТ».

Благодаря решению ГК «ССТ» по электрообогреву открытых площадей посещение комплекса «Зарядье» будет комфортным и безопасным для прогулок в любое время года. Обогрев лестничных сходов и пандусов будет препятствовать образованию льда и, как следствие, повысит безопасность перемещений посетителей и позволит избежать травм среди посетителей. Работоспособность ливневой системы в зимний период и период межсезонья поддерживается путем установки саморегулирующегося нагревательного кабеля ГК «ССТ» в водоприемные лотки.

В основе систем архитектурного электрообогрева ГК «ССТ» для парка «Зарядье» — нагревательный кабель постоянной мощности 50НТ. «Благодаря своей плоской форме он широко применяется в системах обогрева уличных площадок, эффективно передает тепло стяжке и обладает повышенной удельной мощностью, устойчив к механическим нагрузкам, коррозии, герметичен», — отмечает В. Д. Тюлюканов, директор «ССТэнергомонтаж».

Системы антиобледенения ГК «ССТ» получили применение на крупнейших объектах страны, таких как «Москва-Сити», Гостиный Двор, Пост №1 у Вечного огня на Красной площади, Живописный мост, почтово-грузовой комплекс аэропорта Внуково, Большой театр и многие другие.

ГК «ССТ» готова предоставить решения для любых задач в области электрообогрева. Для этого компания располагает многолетней отраслевой экспертизой, собственными производственными площадями и профессиональной командой. ГК «ССТ» является крупнейшим в России производителем нагревательных кабелей и систем электрообогрева. Продукция компании поставляется в более чем 40 стран мира. ГК «ССТ» — единственный в России производитель проводящих пластмасс и саморегулирующихся кабелей на их основе. Компания участвует в программе импортозамещения и включена в проект Минэкономразвития РФ «Национальные чемпионы».