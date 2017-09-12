"Газпром энергохолдинг" увлекся зеленой генерацией

Интерес традиционной тепловой генерации к возобновляемым источникам энергии нарастает: о намерении построить 50 МВт ветроэлектростанций в Петербурге и Ленобласти объявила ТГК-1, входящая в «Газпром энергохолдинг». При этом ранее холдинг как дочерняя структура «Газпрома» к зеленой энергетике относился сдержанно. По мнению экспертов, интерес к ветропаркам будет расти, но ключевой вопрос — наличие производящегося в России специализированного оборудования: такие заводы тесно связаны с конкретными инвесторами в зеленую генерацию.



Энергокомпания ТГК-1 (основной акционер — «Газпром энергохолдинг» — ГЭХ, 29,45% акций принадлежит финской Fortum) рассматривает возможность строительства ветроэлектростанций (ВЭС) в Петербурге и Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу «СПАРК-Маркетинг». Суммарная мощность ВЭС может составить 50 МВт. Для определения параметров площадок ТГК-1 наняла ООО «ПРО ГРЭС». ООО, занимающееся инжинирингом и строительством энергообъектов, по данным Kartoteka.ru, через АО «Спектрум» принадлежит Станиславу Давыдову.



При этом на работы подрядчику дано крайне ограниченное время: оценка площадок, на каждой из которых можно разместить до 30 МВт ВЭС, должна быть выполнена уже до 31 октября. Не менее трех площадок нужно найти в Ленобласти, столько же — на территории Кронштадта, сообщает «Интерфакс». Согласование площадок с Росавиацией и аэропортами, равно как и составление карт ветроэнергетического потенциала региона, должно завершиться в сентябре. ТГК-1 не требует проводить актуальные ветроизмерения, которые обычно необходимы для оценки ветропотенциала точки и могут длиться более года, и готова довольствоваться архивными данными.



ГЭХ — один из последних крупных энергохолдингов РФ, заинтересовавшийся ветроэнергетикой. Ранее компания придерживалась скептического взгляда на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в целом. Но ТГК-1 — нетипичная генкомпания холдинга: во-первых, у нее на балансе находится много небольших ГЭС на реках Карелии, Мурманской и Ленинградской областей (порядка 40% общей мощности ТГК-1), во-вторых, блокпакет принадлежит Fortum, активно развивающей ВИЭ. В ГЭХ отказались от комментариев по теме ВЭС.



С 2013 года в РФ основные проекты ВЭС и другой ВИЭ-генерации стимулируют за счет оптового энергорынка. Первоначально квоты на строительство ветропарков на конкурсах выбирались не очень активно — препятствовала норма о высоком коэффициенте локализации производства оборудования. Но постепенно активность инвесторов росла. В 2016 году наибольшую квоту в 610 МВт получила «ВетроОГК» (входит в ОТЭК «Росатома»). А в этом году на торги активно пошли и другие инвесторы в традиционную генерацию. Наибольший объем получила Fortum в партнерстве с «Роснано» (1 ГВт до 2022 года), впервые на торги пришла итальянская Enel, получившая 291 МВт ВЭС. В результате конкуренции капзатраты на отборе ВИЭ-проектов снизились на 30%, и цена ветрогенерации приблизилась к европейской (см. “Ъ” от 13 июня). В конце августа о готовности рассмотреть возможность участия в следующем конкурсе на строительство ВЭС при наличии положительного NPV заявило «Интер РАО».



По мнению президента Российской ассоциации ветроиндустрии Игоря Брызгунова, представительство возобновляемой генерации на конкурсных отборах продолжит увеличиваться, но нельзя утверждать, что CAPEX продолжит снижаться. «Это зависит не только от того, кто столько застолбил площадок, но и от оборудования,— поясняет эксперт.— Сейчас у нас есть три производителя, которые связаны с определенными инвесторами — участниками отрасли, а требуемый коэффициент локализации высок, и новым игрокам предстоит договариваться с производителями или привлекать на рынок новых».



Источник: Коммерсант

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