МОЭСК выводит на рынок нового российского производителя зарядных станций для электромобилей

"Чеснок" стал доступней
12 сентября 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, МОЭСК, МОЭСК-EV
ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») проводит тестирование зарядных станций для электромобилей холдинга ИЦ «Преобразовательная техника». Зарядные станции работают по стандарту «Mode 3» (мощностью от 3,3 до 22 кВт) и позволяют одновременно заряжать два электромобиля любых производителей. Станция оснащена сенсорным дисплеем на русском языке, на котором отображается весь алгоритм действий и может быть активирована картой клиента «МОЭСК-EV».
«Появление на рынке зарядной инфраструктуры для электромобилей новой российской компании доказывает перспективность работы в этом направлении. Исследования, проведенные экспертами ПАО «МОЭСК» показывают, что российские зарядные станции не уступают европейским аналогам, при этом их стоимость в разы дешевле. На сегодняшний день мы активно сотрудничаем с российскими производителями для того, чтобы максимально расширить сеть зарядных станций и сделать инфраструктуру доступнее для электромобилистов. По итогам тестирования опытных образцов мы планируем включить их в сеть МОЭСК-EV на территории общественных парковок, АЗС, торговых и бизнес центров», – отметил заместитель директора по автоматизации бизнес-процессов ОАО «МОЭСК» Сергей Степнов.
«Холдинг «Преобразовательная техника», имея в своём портфеле успешно реализованные проекты в области систем накопления энергии, регуляторов потоков мощности, а также электротранспорта, некоторое время назад провёл исследования, которые подтвердили высокий коммерческий потенциал рынка зарядных станций в России. Поэтому было принято решение о проектировании и налаживании серийного производства отечественной зарядной станции, учитывающей лучший мировой и отечественный опыт. Благодаря открытости компании «МОЭСК» стало возможным апробировать и представить профессиональному сообществу зарядную станцию холдинга «Преобразовательная техника»», – отметил исполнительный директор компании «ИЦ «Преобразовательная техника» Олег Вещунов.