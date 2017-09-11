ОКБ "ГИДРОПРЕСС" проведена партнерская проверка развертывания ПСР

Верные отрасли, верные себе
12 сентября 2017, 16:43
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
6 сентября в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) группой представителей предприятий отрасли проводилась развивающая партнерская проверка качества развертывания производственной системы «Росатом» (ПСР) под председательством директора по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергея Обозова.
Также в состав группы вошли представители проектного офиса ПСР ГК Росатом, АО «ПСР», АО «Атомэнергомаш», АНО «Корпоративная Академия Росатома», ФГУП «НИИ НПО «Луч» и Ленинградской АЭС.
Цель визита - диагностика и оценка уровня развития производственной системы на предприятии, выявление зон дальнейшего развития и определение лучших практик. Проверка проходила параллельно по пяти направлениям: декомпозиция целей, ПСР-потоки, управление проектами и изменениями, обучение и мотивация.
В ходе проведения проверки эксперты посетили производственную базу предприятия, где ознакомились с процессом изготовления шаговых электромагнитных приводов системы управления и защиты для ВВЭР (СУЗ ШЭМ-3), с количественными и качественными показателями потока изготовления.
Гости также посетили проектно-конструкторские и офисные помещения, где их вниманию были представлены доклады о работе по внедрению ПСР в проектно-конструкторской деятельности, были проведены встречи с персоналом, тестирование ряда сотрудников на знания методологии и инструментов ПСР, рассмотрена отчетная документация о ходе и качестве реализации ПСР-проектов.
По итогам встречи были даны рекомендации в части дальнейшего развития и подписан меморандум.