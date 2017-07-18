 
Подписаться на новости
Новости компаний

ООО "ТД "Ункомтех" - партнер секционного заседания форума "Импортозамещение 2017"

ООО ТД Ункомтех - партнер секционного заседания форума Импортозамещение 2017

12 сентября 2017, 14:24
Рубрика: Новости компаний
Метки: УНКОМТЕХ

Обсудить на форуме

289 просмотров

3-я Международная специализированная выставка «Импортозамещение» пройдет в Москве с 12 по 14 сентября 2017г. Цель мероприятия – содействие ускорению разработки, производства и сбыта конкурентоспособных российских импортозамещающих товаров и услуг, способствующих развитию и насыщению национального и зарубежного рынков.

Впервые в рамках выставки состоится Национальный форум «Импортозамещение 2017».

13 сентября  на заседании секции Энергетика выступит технический директор ООО «ТД «Ункомтех» Хорьков Александр Владимирович с докладом на тему «Импортозамещение. Опыт ОАО «Кирскабель».

В этом году все деловые мероприятия выставки объединены общей концепцией проведения форума, в основе которой - комплексный подход к рассмотрению реализации отраслевых программ импортозамещения.

Форум призван интенсифицировать информационный обмен в рамках межотраслевой площадки для диалога в формате кросс-отраслевых панельных дискуссий и стратегических сессий.

Программа форума объединит более 30 тематических заседаний – треков по отраслям промышленности:

  • сельское хозяйство и АПК;
  • транспортная отрасль;
  • топливно-энергетический комплекс;
  • промышленность строительных материалов;
  • высокие технологии;
  • медицина и фармацевтика.

Международная специализированная выставка «Импортозамещение» проводится по поручению Правительства РФ (АД – П9 – 1504 2017г.), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций.

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!