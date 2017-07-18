ООО "ТД "Ункомтех" - партнер секционного заседания форума "Импортозамещение 2017"

3-я Международная специализированная выставка «Импортозамещение» пройдет в Москве с 12 по 14 сентября 2017г. Цель мероприятия – содействие ускорению разработки, производства и сбыта конкурентоспособных российских импортозамещающих товаров и услуг, способствующих развитию и насыщению национального и зарубежного рынков.

Впервые в рамках выставки состоится Национальный форум «Импортозамещение 2017».

13 сентября на заседании секции Энергетика выступит технический директор ООО «ТД «Ункомтех» Хорьков Александр Владимирович с докладом на тему «Импортозамещение. Опыт ОАО «Кирскабель».

В этом году все деловые мероприятия выставки объединены общей концепцией проведения форума, в основе которой - комплексный подход к рассмотрению реализации отраслевых программ импортозамещения.

Форум призван интенсифицировать информационный обмен в рамках межотраслевой площадки для диалога в формате кросс-отраслевых панельных дискуссий и стратегических сессий.

Программа форума объединит более 30 тематических заседаний – треков по отраслям промышленности:

сельское хозяйство и АПК;

транспортная отрасль;

топливно-энергетический комплекс;

промышленность строительных материалов;

высокие технологии;

медицина и фармацевтика.

Международная специализированная выставка «Импортозамещение» проводится по поручению Правительства РФ (АД – П9 – 1504 2017г.), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций.

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».