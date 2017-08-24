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Отраслевые новости: Энергетика

Объекты "МОЭК" из портфеля непрофильных активов теперь можно приобрести в ипотеку

Объекты МОЭК из портфеля непрофильных активов теперь можно приобрести в ипотеку

12 сентября 2017, 15:07
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

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ПАО «МОЭК» в сентябре 2017 года запустило программу, позволяющую приобретать на открытых торгах с использованием ипотеки объекты коммерческой недвижимости из портфеля непрофильных активов компании.

Ипотека на коммерческую недвижимость открывает дополнительные возможности как для конечного потребителя, так и для продавца. У покупателей появляется возможность оплаты в рассрочку с использованием заемных средств, что в большинстве случаев позволяет ускорить процесс запуска проекта и улучшить его финансовые показатели. Для ПАО «МОЭК» это возможность расширить круг интересантов на объекты и ускорить срок их реализации.

С условиями покупки объектов в ипотеку можно ознакомиться в аукционной документации на сайте организатора торгов ООО «Центр управлениянедвижимостью» (ООО «ЦУН») или у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (499) 110-12-91.

Компания: ПАО "МОЭК"
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