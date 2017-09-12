С начала года уведомленные об отключениях должники АО "Карачаево-Черкесскэнерго" погасили более 34,2 миллиона рублей задолженности

За восемь месяцев текущего года диспетчеры АО «Карачаево-Черкескэнерго» (входит в группу компаний «Россети») направили недобросовестным абонентам, допустившим накопление задолженности, более 12,6 тысячи уведомлений о предстоящих отключениях за долги, которые в сумме составили около 40,7 млн руб. Более 32,5 млн руб. из этой суммы – долги жителей частного сектора.



Благодаря четкой и слаженной работе коллективов энергосбытовых отделений удалось добиться погашения 92% от суммы задолженности. Не дожидаясь отключений около 11,7 тысяч уведомленных абонентов погасили свои доги, оплатив АО «Карачаево-Черкесскэнерго» за отпущенную им электроэнергию более 34,2 млн руб. На долю потребителей - физических лиц из этой суммы пришлось около 27,7 млн руб.



Наибольшая сумма погашенной задолженности после направления уведомлений – в Прикубанском районе, где почти 1,2 тыс. потребителей для того, чтобы не остаться без электроснабжения, оплатили около 6,6 млн руб.



В целом по АО «Карачаево-Черкесскэнерго» с начала года за долги оказались обесточенными 957 абонентов, которые в сумме были должны энергоснабжающей организации более 6,4 млн руб. Из этой суммы 4,8 млн руб. – задолженность потребителей частного сектора и 1,6 млн руб. – долг юридических лиц.



Помимо погашения задолженности обесточенным должникам пришлось оплатить услуги сетевой организации за отключение и повторное подключение абонентов к питающим линиям электропередачи. Для физических лиц стоимость услуг по отключению и подключению к линии с учетом НДС обходится в сумму от 1 600 до 3 900 рублей - в зависимости от способа отключения и количества проводов. Для юридических лиц, с учетом индивидуального подхода, эти услуги обходятся в сумму от 1 250 до 14 135 руб. Поэтому для того, чтобы не оставаться обесточенным и не наказывать себя дополнительными расходами, абонентам выгоднее своевременно и полностью рассчитываться за отпущенный им энергоресурс.