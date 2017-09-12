Счетчики на фасадах домов микрорайона Теберды выгодны самим жильцам

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
12 сентября 2017, 14:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
На минувшей неделе состоялась встреча заместителя управляющего директора АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») Ратмира Карабашева с представителями ТСЖ «Бирлик», представляющим интересы жильцов трех многоквартирных домов микрорайона города Теберды. В ходе обсуждения проблемных вопросов была достигнута договоренность об установке на фасадах зданий общедомовых приборов учета.
Необходимость в этом назрела давно – объем сверхнормативного потребления электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды, только в одном из этих домов в августе составил более 5,2 тыс. кВт.ч, что более чем в три раза превышает норматив. То есть только в минувшем месяце жильцы дома № 9 микрорайона Теберды сверх норматива на общедомовые нужды потребили электроэнергии на 14 тыс. руб.
В ходе встречи с представителями ТСЖ Ратмир Карабашев отметил: «Общедомовые приборы учета устанавливаются на фасады зданий в соответствии с частью 6 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В установке общего счетчика на фасад заинтересованы, в первую очередь, сами жильцы многоквартирного дома, поскольку так они смогут самостоятельно контролировать объем потребления энергоресурса, отнесенного на общедомовые нужды».
Согласно договору, новые приборы учета будут смонтированы в течение месяца специалистами сетевой компании - филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» за счет средств собственников многоквартирных домов.