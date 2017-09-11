Стартовал Московский этап Всероссийского фестиваля ВместеЯрче

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
12 сентября 2017, 15:48
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
В Парке Горького открылся Московский этап Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, проходящего в рамках Российской энергетической недели.
На площадке мероприятии, приуроченного к празднованию Дня города, гостям был представлен интерактивный макет Москвы диаметром 27 метров с копиями значимых городских мест и подсветкой улиц, зданий и сооружений. Горожане смогли увидеть копии Кремлевской стены, высотку МГУ, небоскребы «Москва-Сити», не превышающие шести метров. На миниатюрной копии Москва реки можно было разглядеть речные трамваи и Крымский мост. Также в инсталляции были представлены копии Московского центрального кольца (МЦК) с курсирующим поездом «Ласточка» и Московской кольцевой автодороги (МКАД) с движущимися автомобилями. Все детали макета интерактивны: гости могли зажигать свет, управлять различными элементами мини-города. Рядом с макетом города был организован лекторий, где эксперты индустрии рассказали всем желающим об энергетической системе страны, а также объяснили основы энергосбережения.
Фестиваль #ВместеЯрче в этом году поддержали 80 регионов страны. В большей части из них уже стартовали мероприятия программы. Тематические семейные праздники, а также образовательные лекции и экскурсии уже прошли, например, в Кировской, Курской, Калужской, Владимирской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, республике Хакасия, Башкортостан, Коми, Краснодарском крае.
Завершится Фестиваль в Сочи 14 – 22 октября в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), где международные эксперты смогут обменяться опытом внедрения энергоэффективных технологий, а также обсудить возможные практические решения для реализации мероприятий по энергоэффективности в нашей стране. Энергосберегающие технологии станут одной из тем обсуждения на Российской энергетической неделе, которая состоится с 3 по 7 октября в Москве. В дискуссии примут участие представители власти, российских и иностранных компаний, эксперты отрасли.