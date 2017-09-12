В Астрахани стартовали Межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала "Россети" по учету электроэнергии

Сегодня в Астрахани стартовали первые Межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» по учету электроэнергии - 2017.



Открывая соревнования, главный судья, директор департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» Алексей Раков отметил значимость данного мероприятия для электросетевого комплекса, также подчеркнув, что 2017 объявлен в группе компаний «Россети» Годом борьбы с потерями.



«Борьба с потерями электроэнергии - это стратегически важное направление деятельности в масштабе всей страны. В решении этой проблемы главная роль - у сотрудников подразделений учета электроэнергии группы компаний. Современное оборудование и передовые технологии, применяемые в работе, требуют новых подходов к подготовке персонала. Здесь в Астрахани, в соревнованиях участвуют лучшие из лучших», - отметил Алексей Раков. Он также подчеркнул, что соревнования – это не только способ показать свои мастерство и профессионализм, но и отличная возможность обменяться опытом, перенять у коллег новые методы и подходы к работе.



Глава Администрации города Астрахань Олег Полумордвинов и отметил значимость работы энергетиков.



«Астрахань с удовольствием принимает на своей земле команды компании «Россети». Нам с энергетиками всегда удаётся совместно решать насущные вопросы на благо всех жителей, в том числе и по совершенствованию учета электроэнергии и борьбы с потерями. Уверен, что астраханская земля запомнится вам солнечной, тёплой и гостеприимной! Желаю вам успехов и профессиональных побед», - отметил глава муниципалитета.



Заместитель генерального директора МРСК Юга Алексей Петухов, подчеркнул, что для компании это почетно и ответственно принимать у себя соревнования такого уровня.



«Они укрепляют корпоративный дух, здоровые профессиональные амбиции. Уверен, соревнования пройдут на высоком профессиональном уровне, и по итогам насыщенной и плодотворной работы мы получим высокие результаты. Проигравших в таких соревнованиях не будет. Все обретут бесценный опыт и новые возможности!», - подчеркнул Алексей Петухов.



Сегодня команды продолжат свою работу на учебно-тренировочном полигоне, а имена победителей станут известны 15 сентября.



Справочно:



Соревнования по учету электроэнергии в компании «Россети» проводятся впервые. Им предшествовали региональные этапы в каждом ДЗО «Россети».



Участие в соревнованиях примут 14 команд дочерних структур «Россетей»: ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Северо-Запада», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Юга», ПАО «ТРК», АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго».



Всего в ходе соревнований каждой из команд предстоит пройти 5 этапов, среди которых проверка измерительного комплекса, нахождение и устранение нарушений в трехфазных системах учета, замена однофазного прибора учета, оценка аналитических и практических навыков проведении инструментальных проверок и выявления фактов неучтенного потребления электрической энергии в электросетях 0,4 кВ.