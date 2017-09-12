Volkswagen вложит $84 млрд в электромобили и аккумуляторы

Volkswagen полностью пересмотрел свою инвестиционную стратегию. Теперь они обещают инвестировать $84 млрд, чтобы выпустить 300 моделей электромобилей на рынок к 2030 году, сообщает Electrek.



В начале этого года компания Volkswagen собиралась инвестировать в электромобили лишь $10 млрд, что намного меньше, чем инвестиции немецкого автопроизводителя в автомобили с ДВС. Интересно то, что большую часть инвестиций ($60 млрд) собираются вложить в производство аккумуляторов, чтобы поддержать свои планы по производству электромобилей в следующем десятилетии.



Генеральный директор Volkswagen Маттиас Мюллер заявил на мероприятии, приуроченном к началу ежегодного автомобильного шоу, во Франкфурте: «Компания Volkswagen должна вести, а не следовать. У нас есть цель, и мы собираемся достичь ее. Это не какое-то размытое заявление о намерениях. Мы берем на себя обязательство и с сегодняшнего дня будем работать над его осуществлением».



Мюллер был сторонником электромобилей в Volkswagen с тех пор, как он принял бразды правления компанией после скандала, связанного с вредными выбросами в атмосферу от дизельных авто. В утекшем слайде из презентации Volkswagen о ее будущих электромобилях, есть информация о том, что в течение следующих нескольких лет компания выпустит 4 новых модели под брендом VW, и еще несколько под брендами Audi, Porsche и другими марками автопроизводителя.



Источник: Хайтек

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