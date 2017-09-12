Вячеслав Кравченко принял участие в сессии Восточного экономического форума-2017: "Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергетические компании?"

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12 сентября 2017, 15:34
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко выступил одним из основных спикеров панельной дискуссии в рамках ВЭФ-2017 «Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергетические компании?»
Вячеслав Кравченко рассказал, что главным критерием в обсуждении Азиатского энергокольца является экологический параметр: «Во главе угла стоит экологичность, а потом эффективность. То, что наши партнёры из Монголии, Китая, Южной Кореи также говорят об экологии – свидетельствует о том, что мы правильно задали вектор обсуждений», - сказал замминистра.
Замглавы энергетического ведомства отметил, что Азиатское энергокольцо –технически сложный и дорогой проект. «Экономичность, эффективность и технологичность – главные критерии, когда мы говорим об этом проекте», - сказал Вячеслав Кравченко.
Вячеслав Кравченко отметил, что Минэнерго России ведёт активный диалог со всеми заинтересованными сторонами этого проекта и надеется, что в ближайшее время буду обсуждены все технические аспекты Азиатского энергокольца.