24-26 октября в Москве пройдет единственная в России специализированная выставка компонентов и систем силовой электроники

Верные отрасли, верные себе
13 сентября 2017, 10:53
Рубрика: Анонсы
Метки: ВЫСТАВКИ
В выставке примут участие ведущие российские и зарубежные компании, которые представят продукцию для различных отраслей промышленности: энергетики, промышленной автоматизации, автомобилестроения, металлургии, нефтегазовой, телекоммуникационной промышленности, производства электротранспорта, судостроения и многих других.
В числе продукции, которая будет представлена на выставке:
Компания "Платан" представит материалы для охлаждения электроники от 3М, защиту оболочки кабеля 3М, силовые модули Mitsubishi, анализаторы электроэнергии Janitza, диодно-тиристорные модули Crydom.
Mitsubishi Electric продемонстрирует силовые полупроводниковые компоненты: диоды и тиристоры, IGBT-модули, MOSFET-модули, силовые cборки, полупроводниковые приборы на основе карбида кремния (SiC), преобразователи частоты и многое другое.
Компания "Макро Групп" представит на выставке плёночные конденсаторы и силовые приборы на основе карбида кремния. Продукция компании используется в АСУТП, АСКУЭ, электротранспорте, а также в таких отраслях, как добыча нефти, промышленная автоматика, солнечная энергетика.
Компания Keysight Technologies – ведущий мировой производитель измерительного оборудования и технологический лидер в области электронных измерений – представит различные инновационные решения для тестирования средств беспроводной связи, модульных и программных продуктов.
Fuji Electric Europe представит передовые технологии и индивидуальные решения для заказчиков в сфере энергоемких отраслей, таких как промышленное производство и информационные технологии, автоматизация производственных процессов, центры обработки данных и логистические центры.
Компания SEMIKRON продемонстрирует силовые модули и сборки для производителей промышленных приводов, силовых преобразовательных устройств для энергетики и транспорта, а также предприятий, работающих в сфере производства и распределения электроэнергии.
В рамках деловой программы выставки пройдут технические семинары и презентации компаний-участников. В третий раз пройдет Всероссийский конкурс "Лучшие разработки молодых исследователей и инженеров в области силовой электроники". Подробнее >>
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Внимание: без электронной регистрации стоимость входного билета на выставку составляет 500 рублей.