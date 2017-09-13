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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в российско-ливанских переговорах

Александр Новак принял участие в российско-ливанских переговорах

13 сентября 2017, 10:36
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Председателем Совета министров Ливана Саадом Харири.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.

Дмитрий Медведев отметил, что деловые связи и контакты между правительствами двух стран в последнее время активизируются. «У нас были и некоторые спады в деловой активности, в экономических отношениях, но и наблюдался определённый рост, что происходит и в этом году. Нас это, безусловно, радует. Имею в виду и структуру взаимной торговли, которая, на наш взгляд, сейчас становится более оптимальной», - подчеркнул Председатель Правительства Российской Федерации.

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов:

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности Ливанской Республики;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством окружающей среды Ливанской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

- Меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством по делам молодёжи и спорта Ливанской Республики о сотрудничестве в области физической культуры и спорта;

- Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Ливанской Республики;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики и торговли Ливанской Республики в области экономического и инвестиционного развития.

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