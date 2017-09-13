Александр Новак принял участие в российско-ливанских переговорах

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 10:36
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Председателем Совета министров Ливана Саадом Харири.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.
Дмитрий Медведев отметил, что деловые связи и контакты между правительствами двух стран в последнее время активизируются. «У нас были и некоторые спады в деловой активности, в экономических отношениях, но и наблюдался определённый рост, что происходит и в этом году. Нас это, безусловно, радует. Имею в виду и структуру взаимной торговли, которая, на наш взгляд, сейчас становится более оптимальной», - подчеркнул Председатель Правительства Российской Федерации.
По итогам переговоров стороны подписали ряд документов:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности Ливанской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством окружающей среды Ливанской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
- Меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством по делам молодёжи и спорта Ливанской Республики о сотрудничестве в области физической культуры и спорта;
- Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Ливанской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики и торговли Ливанской Республики в области экономического и инвестиционного развития.