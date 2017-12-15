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Отраслевые новости: Энергетика

Электропотребление в Московской энергосистеме с начала года увеличилось на 1,3%

Электропотребление в Московской энергосистеме с начала года увеличилось на 1,3%

13 сентября 2017, 11:38
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Московской области» (Московское РДУ), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в августе 2017 года составило 7721,4 млн кВт∙ч, что на 44,2 млн кВт∙ч выше объема потребления в августе 2016 года.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Москвы и Московской области за январь – август 2017 года составило 68265,6 млн кВт∙ч, что на 1,3 % выше аналогичного периода 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года рост 1,8%).

Электростанции энергосистемы Москвы и Московской области в августе 2017 года выработали 5246,2 млн кВт∙ч, что на 7,9 % ниже аналогичного периода 2016 года.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Москвы и Московской области за январь – август 2017 года составила 44461,4 млн кВт∙ч, что на 3,8 % ниже аналогичного периода 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года снижение 3,3%).

Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Москвы и Московской области в августе 2017 года составил 2475,2 млн кВт∙ч, за январь – август 2017 года, данный показатель составил 23804,2 млн кВт∙ч. В августе 2016 и январе – августе 2016 года аналогичный показатель составил 1978,8 млн кВт∙ч и 21186,6 млн кВт∙ч соответственно (без учета 29 февраля 2016 года в январе – августе 2016 года аналогичный показатель составил 21088,6 млн кВт∙ч).

Компания: АО "СО ЕЭС"
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