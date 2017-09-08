Энергетики МРСК Центра на масштабных учениях в Костромской области отработали действия в чрезвычайных ситуациях

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в рамках подготовки к зиме приняли участие в масштабных учениях, прошедших в Костромской области. Совместно с представителями региональных и местных властей, регионального управления МЧС России, других энергопредприятий и организаций, работающих на территории области, они отработали действия по ликвидации массовых отключений электроэнергии, вызванных неблагоприятными погодными явлениями.



Согласно вводным учений, в ночь с 26 по 27 декабря 2017 года в регионе резко ухудшились погодные условия, температура воздуха повысилась до аномального для этого времени показателя - 0 градусов. На область обрушились ураганные ветры с порывами до 25-28 м/сек. и мокрым снегом. В период с 11:00 до 14:00 27 декабря в нескольких районах произошли массовые отключения электроэнергии. Суммарно в регионе оказались обесточенными 25 высоковольтных линий (ВЛ) 6-10 кВ и 289 трансформаторных подстанций (ТП).



Энергетики оперативно отреагировали на ситуацию. Ее сразу же взяли под контроль штаб МРСК Центра и штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Костромской области. В Костромаэнерго ввели особый режим работы, предусматривающий мобилизацию сил и средств для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. Специалисты управления производственной безопасности и производственного контроля проверили наличие у аварийно-восстановительных бригад всех необходимых инструментов, приспособлений и спецсредств, после чего они приступили к работе.



В аварийно-восстановительных работах принимали участие 20 оперативно-выездных и ремонтных бригад Костромаэнерго, оснащенных спецтехникой, а также специалисты двух подрядных организаций и других компаний – участников учений (филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Вологодское ПМЭС, филиала «Костромская ГРЭС»АО «Интер РАО – Электрогенерация»). В первую очередь запитывались социально значимые объекты региона, для чего были задействованы 7 передвижных резервных источников электроснабжения.



В результате согласованных действий всех участников учений, к 18:00 27 декабря электроснабжение обесточенных потребителей было восстановлено, аварийная ситуация оперативно ликвидирована. Организаторы тренировки высоко оценили действия энергетиков.



«Учения прошли успешно. Тренировка позволила проверить готовность всех аварийных служб оперативно принимать оптимальные решения для ликвидации технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, отработать практические навыки взаимодействия. В чрезвычайной ситуации это может стать решающим фактором для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» Павел Колотилов.