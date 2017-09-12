ФСК ЕЭС обновляет оборудование на подстанции Самарской энергосистемы – 220 кВ "Кировская"

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13 сентября 2017, 11:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОЛГИ, ПОДСТАНЦИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») модернизирует оборудование подстанции 220 кВ «Кировская» в Самарской области. Реконструкция повысит надежность работы энергообъекта, в том числе во время проведения Чемпионата мира по футболу.
Энергетики заменили 18 фаз трансформаторов тока, установили автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), ввели в эксплуатацию элегазовый выключатель.
До конца года на подстанции заменят еще 4 воздушных масляных выключателей 110 кВ на новые современные элегазовые аналоги российского производства и 4 высоковольтных ввода.
Подстанция 220 кВ «Кировская» является одним из транзитных узлов Самарской энергосистемы. От ее работы зависит надежность перетоков мощности для энергообъектов МРСК Волги, обеспечивающих электроэнергией инфраструктуру Чемпионата мира. В их числе стадион «Самара Арена» и скоростной монорельс. В числе крупных потребителей подстанции «Кировская» также промышленные предприятия: «Самарский металлургический завод», «Самарский подшипниковый завод».