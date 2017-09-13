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Отраслевые новости: В мире

Финляндия построила в Балтийском море первую ветряную станцию

Финляндия построила в Балтийском море первую ветряную станцию

13 сентября 2017, 17:24
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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К числу стран, использующих энергию морского ветра, присоединилась в этом месяце и Финляндия, объявившая о завершении строительства своего первого ветропарка Тахколуото мощностью 42 МВт.

Объем возобновляемой энергии, вырабатываемый Финляндией, относительно невысок, принимая во внимание размер и географической положение страны. Около 3 ГВт приходится на гидроэнергию, 2 ГВт — на биоэнергию и 1,6 ГВт — на сухопутные ветряные станции. По сравнению со скандинавскими соседями, Швецией и Норвегией, это более чем скромно. Однако, любой путь начинается с первого шага, и недавно компания Suomen Hyötytuuli анонсировала завершение работ над первой финской станцией, которая будет вырабатывать электроэнергию в Балтийском море, неподалеку от города Пори, у западного побережья Финляндии.

Кроме того, это первая ветряная станция, предназначенная для выработки электричества в зоне образования льда. По замыслу авторов проекта, Тахколуото станет образцом не только для будущих морских ветропарков Финляндии, но и для всех стран со схожими климатическими условиями.

Строительство ветропарка началось как опытный проект в 2010 году с одной турбины Siemens мощностью 2,3 МВт. С тех пор добавилось еще 9 ветряков по 4,2 МВт каждый. Проект получил субсидии в размере €20 млн и будет продавать энергию в течение ближайших 12 лет по тарифу €83,5 за МВт*ч.

По словам Туомо Кантолы, председателя совета директоров Suomen Hyötytuuli, компания подготовила предложение по строительству станций морского ветра в промышленном масштабе, сообщает Clean Technica.

Источник: Хайтек

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