Финляндия построила в Балтийском море первую ветряную станцию

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 17:24
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
К числу стран, использующих энергию морского ветра, присоединилась в этом месяце и Финляндия, объявившая о завершении строительства своего первого ветропарка Тахколуото мощностью 42 МВт.
Объем возобновляемой энергии, вырабатываемый Финляндией, относительно невысок, принимая во внимание размер и географической положение страны. Около 3 ГВт приходится на гидроэнергию, 2 ГВт — на биоэнергию и 1,6 ГВт — на сухопутные ветряные станции. По сравнению со скандинавскими соседями, Швецией и Норвегией, это более чем скромно. Однако, любой путь начинается с первого шага, и недавно компания Suomen Hyötytuuli анонсировала завершение работ над первой финской станцией, которая будет вырабатывать электроэнергию в Балтийском море, неподалеку от города Пори, у западного побережья Финляндии.
Кроме того, это первая ветряная станция, предназначенная для выработки электричества в зоне образования льда. По замыслу авторов проекта, Тахколуото станет образцом не только для будущих морских ветропарков Финляндии, но и для всех стран со схожими климатическими условиями.
Строительство ветропарка началось как опытный проект в 2010 году с одной турбины Siemens мощностью 2,3 МВт. С тех пор добавилось еще 9 ветряков по 4,2 МВт каждый. Проект получил субсидии в размере €20 млн и будет продавать энергию в течение ближайших 12 лет по тарифу €83,5 за МВт*ч.
По словам Туомо Кантолы, председателя совета директоров Suomen Hyötytuuli, компания подготовила предложение по строительству станций морского ветра в промышленном масштабе, сообщает Clean Technica.
Источник: Хайтек