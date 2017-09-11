Глава РусГидро Николай Шульгинов проверил готовность Якутской ГРЭС-2 к пуску

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13 сентября 2017, 17:10
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) проверил готовность Якутской ГРЭС-2 к пуску, намеченному на 2017 год.
Руководитель компании осмотрел сооружения и оборудование строящейся электростанции, ознакомился с ходом работ. Представители подрядных организаций и заказчика-застройщика (АО «Якутская ГРЭС») доложили о степени готовности объекта и мероприятиях по подготовке к вводу в эксплуатацию. По итогам осмотра были даны поручения, направленные на обеспечение пуска станции в установленные сроки.
Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193,4 МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения потребителей.