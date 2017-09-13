Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ИНТЕР РАО, МОСЭНЕРГОСБЫТ
"Интер РАО" увеличило долю в "Мосэнергосбыте" до 95,17% с 84,83%, говорится в сообщении сбытовой компании.
Из 95,17% акций в прямом распоряжении "Интер РАО" находятся почти 37,6%, в косвенном - 57,6%.
Согласно законодательству, "Интер РАО" теперь может предъявить требование по выкупу акций у миноритариев, исполнение которого для них является обязательным. Представитель компании подтвердил планы по выкупу акций. По его словам, выкуп планируется осуществить до конца года.
"Мосэнергосбыт" поставляет электроэнергию более чем 305 тысячам предприятий и организаций и свыше 7,2 миллиона бытовых потребителей Москвы и Московской области. Входит в группу компаний "Интер РАО".
Источник: ПРАЙМ