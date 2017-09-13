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Отраслевые новости: Энергетика

"Интер РАО" увеличило долю в "Мосэнергосбыте"

Интер РАО увеличило долю в Мосэнергосбыте

13 сентября 2017, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ИНТЕР РАО, МОСЭНЕРГОСБЫТ

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"Интер РАО" увеличило долю в "Мосэнергосбыте" до 95,17% с 84,83%, говорится в сообщении сбытовой компании.

Из 95,17% акций в прямом распоряжении "Интер РАО" находятся почти 37,6%, в косвенном - 57,6%.

Согласно законодательству, "Интер РАО" теперь может предъявить требование по выкупу акций у миноритариев, исполнение которого для них является обязательным. Представитель компании подтвердил планы по выкупу акций. По его словам, выкуп планируется осуществить до конца года.

"Мосэнергосбыт" поставляет электроэнергию более чем 305 тысячам предприятий и организаций и свыше 7,2 миллиона бытовых потребителей Москвы и Московской области. Входит в группу компаний "Интер РАО".

Источник: ПРАЙМ

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