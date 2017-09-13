Интернет вещей – под прицелом хакеров

Сегмент интернета вещей (Internet of Things, iOT) стремительно развивается. Согласно опубликованному сегодня исследованию GSMA и Machina Research, операторы мобильной связи к 2026 году смогут получить выгоду от оказания IoT-услуг в размере $1,8 трлн к 2026 году. Наибольший потребительский спрос будет приходиться на сегмент подключенных умных домов ($441 млрд), бытовой электроники ($376 млрд) и подключенных автомобилей ($273 млрд). Использование IoT в энергетике также будет одним из ключевых направлений, – об этом портал RusCable уже писал .

На днях другое исследование интернета вещей выпустило агентство IDC. Согласно нему, в прошлом году чуть больше половины рынка (52,2%) пришлось на страны Северной и Южной Америки. Другие страны мира, включая Россию, имеют здесь большой потенциал. Но с развитием IoT появляются новые проблемы, в том числе, связанные с информационной безопасностью. Эксперты говорят о больших рисках, с которыми могут столкнуться энергетические компании во всем мире.

Андрей Янкин, заместитель директора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», подтверждает эту точку зрения: «Действительно, вредоносная программа может вывести из строя энергетическое предприятие. К сожалению, применение старых подходов и средств защиты не всегда эффективно. Специалисты, работающие с АСУ ТП, промышленным интернетом вещей, оказались не готовы к новым проблемам. Ведь раньше таких угроз просто не существовало. Но уже сейчас в России начал появляться целый ряд нормативно-правовых актов, направленных на исправление ситуации».

Многие энергетические компании в нашей стране уже осознали проблему информационной безопасности. «Для каждого предприятия существуют собственные, объективно характерные угрозы. Специалистам в области информационной безопасности, как правило, хватает нескольких дней, чтобы продемонстрировать, что несанкционированный доступ к технологическим процессам предприятия возможен. Затем проходит более детальный анализ имеющихся мер, формируется картина первоочередных действий для предотвращения инцидентов. В то же время, комплексное обеспечение информационной безопасности – это более сложный и длительный процесс», – добавляет г-н Янкин.