Крупное хищение электроэнергии в Магасе выявили сотрудники "Ингушэнерго"

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 09:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») выявили серьезный факт безучетного потребления электрической энергии в городе Магасе. В ходе рейдовой проверки энергетиками установлено, что МУП «Водоканал - Магас» совершил хищение ресурса на сумму 5 млн 847 тыс. 315,12 рублей. Составлен акт на 1 млн 028 тыс. 160 кВт.ч.
«На основании составленного акта выставлен счет на оплату незаконно потребленной электроэнергии. В случае неуплаты документ будет передан в суд для взыскания задолженности в принудительном порядке, а также привлечения виновных к административной ответственности, — пояснил Султан Цечоев, директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго».
По его словам, в настоящее время в филиале усилена работа по предупреждению и пресечению бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. Она подразумевает целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании.
«Мы регулярно делаем контрольные съемы показаний счетчиков, проводим рейды, устанавливаем приборы учета с функцией контроля разрешенной мощности, ведем разъяснительную работу с населением о персональной ответственности за энерговоровство», — отметил Султан Цечоев.
Филиал МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» обращается к жителям Ингушетии: если вам известны случаи энерговоровства, просим сообщать о них по телефону «горячей линии» МРСК Северного Кавказа 8 800 775 91 12. Помните, что хищения электроэнергии провоцируют неисправность вашего электрооборудования, увеличивают вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижают качество электроснабжения, могут привести к возгоранию, травмированию и даже гибели людей.