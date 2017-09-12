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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обучило более 600 специалистов компании в 2017 году

Ленэнерго обучило более 600 специалистов компании в 2017 году

13 сентября 2017, 10:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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Более 600 специалистов ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») прошли обучение в учебном комплексе компании в Терволово в 2017 году.

С января 2017 года в учебном комплексе «Ленэнерго» в Терволово работники компании повысили свою квалификацию в области оперативного обслуживания, эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, а также распределительных сетей 0,4-10 кВ.

Энергетики усовершенствовали свои знания в области оказания первой помощи пострадавшим, работы на воздушных линиях 0,4 кВ без снятия напряжения и ремонте оборудования распределительных устройств. Помимо этого, 13 специалистов прошли обучение по программе профессиональной подготовки по специальности «электромонтер по эксплуатации распределительных сетей».

«Ленэнерго» продолжает активную работу со студентами вузов. Так, в течение полутора месяцев 158 студентов со всей России работали в студенческих отрядах «Ленэнерго». Также состоялся первый Чемпионат профмастерства среди студотрядов. Кроме того, круглый год для учащихся проводятся тематические экскурсии, уроки по электробезопасности, семинары, конференции.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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