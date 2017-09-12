"Ленэнерго" обучило более 600 специалистов компании в 2017 году

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 10:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Более 600 специалистов ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») прошли обучение в учебном комплексе компании в Терволово в 2017 году.
С января 2017 года в учебном комплексе «Ленэнерго» в Терволово работники компании повысили свою квалификацию в области оперативного обслуживания, эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, а также распределительных сетей 0,4-10 кВ.
Энергетики усовершенствовали свои знания в области оказания первой помощи пострадавшим, работы на воздушных линиях 0,4 кВ без снятия напряжения и ремонте оборудования распределительных устройств. Помимо этого, 13 специалистов прошли обучение по программе профессиональной подготовки по специальности «электромонтер по эксплуатации распределительных сетей».
«Ленэнерго» продолжает активную работу со студентами вузов. Так, в течение полутора месяцев 158 студентов со всей России работали в студенческих отрядах «Ленэнерго». Также состоялся первый Чемпионат профмастерства среди студотрядов. Кроме того, круглый год для учащихся проводятся тематические экскурсии, уроки по электробезопасности, семинары, конференции.