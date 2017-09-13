Лучших водителей и машинистов спецтехники определили в "Свердловэнерго"

В филиале ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» определи лучших водителей и машинистов спецтехники в рамках конкурса профмастерства. Семь производственных подразделений «Свердловэнерго» - Серовские, Артемоские, Нижнетагильские, Восточные, Талицкие, Западные и Центральные электрически сети – представили на соревнования команды из пяти человек.



На первых этапах конкурса участники демонстрировали знания Правил охраны труда, Правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи пострадавшему. Одним из условий успешного прохождения задания по оказанию помощи было умение правильно выполнить предкардиальный удар.



Свой профессионализм участники могли в полной мере проявить во время скоростного маневрирования на УАЗ-3909, ГАЗ-3308, выполнении специальных упражнений на автокране «Ивановец», автогидроподъемнике 3732VZ и экскаваторе-погрузчике JCB. Например, машинисты автокрана должны были максимально аккуратно переместить емкость с водой (за каждый пролитый сантиметр судьи присуждали штрафные балы). Задание для водителя автогидроподъемника заключалось в «освобождении воздушного шарика»: по команде судьи он должен развернуть стрелу с люлькой, боковой стороной днища нажать на рычаг ведра, под крышкой которого и спрятан воздушный шар. А участники на экскаваторах-погрузчиках JCB соревновались в меткости попадания баскетбольного мяча в кольцо.



По итогам похождения всех этапов соревнований первое место в командном зачете завоевала команда производственного отделения «Серовские электрические сети». На втором – специалисты ПО «Талицкие электрические сети». Третье место заняла команда Восточных электрических сетей.



В личном зачете среди водителей автомобиля ГАЗ-3308 лидировал Альберт Асмус (Нижнетагильские ЭС), лучший результат среди водителей автомобиля УАЗ-3909 у Дмитрия Внукова (Нижнетагильские ЭС). На автокране лидером стал Сергей Какурин из Серовских сетей. Среди машинистов автовышки первое место завоевал сотрудник Талицких электрических сетей Дмитрий Ударцев, а лучшим экскаваторщиком стал Рубис Хакимуллин из ПО «Серовские электрические сети».



В номинации «Самый опытный водитель» лучшим по профессии признан водитель производственного отделения «Центральные электрические сети» Алексей Рыжков. А самые глубокие знания правил дорожного движения продемонстрировал Дмитрий Ударцев из Талицких ЭС, он получил диплом в номинации «Знаток ПДД».



«В электроэнергетике принципиально важно быть быстрыми и мобильными. От действий водителя или машиниста спецтехники напрямую зависит скорость восстановления электроснабжения потребителей. Поэтому мы уделяем повышенное внимание росту и развитию профессионального мастерства наших сотрудников: усложняем задания, сокращаем время выполнения, повышаем штрафные баллы за нарушения и т.д. Они должны быть готовы к работе в сложных условиях. Приятно, что с каждым годом уровень подготовки специалистов становится все лучше и лучше», - отметил по итогам соревнований главный инженер филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.