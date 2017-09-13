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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Мариэнерго принял эстафету фестиваля ВместеЯрче

Мариэнерго принял эстафету фестиваля ВместеЯрче

13 сентября 2017, 14:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго» подхватил эстафету всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. В рамках его проведения ведущую электросетевую компанию Марий Эл посетили учащиеся пятых классов Йошкар-Олинской гимназии № 26.

Детям было интересно узнать, какие существуют способы энергосбережения, в том числе, позволяющие экономить электроэнергию дома. Энергетики объяснили, что сделать это несложно – достаточно заменить старые лампы накаливания на светодиодные, при установке многотарифного счетчика электроэнергия ночью обойдется потребителям намного дешевле. А еще – надо попросту не забывать выключать свет, выходя из помещения.

Кроме того, энергетики напомнили ребятам правила электробезопасности, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов: о значении предупреждающих знаков, установленных на энергооборудовании, почему нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи, подниматься на опоры воздушных линий, и о том, почему игры и селфи рядом с электроустановками опасны для жизни и здоровья.

В завершение встречи ребятам устроили небольшую экскурсию в Центр управления сетями, где познакомили с работой диспетчеров.

В ближайшее время в филиале «Мариэнерго» пройдут еще несколько мероприятий в рамках фестиваля энергосбережения. На них сотрудники энергокомпании познакомят детей и взрослых с различными способами бережного и безопасного обращения с электроэнергией.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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